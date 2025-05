SpaceX-Starship soll noch dieses Jahr einen Meilenstein erreichen

Kommende Woche soll die weltgrößte Rakete ein weiteres Mal abheben. Anschließend will SpaceX ein hochgestecktes Ziel erreichen.

Kommende Woche steht der nächste Start des weltgrößten Raketensystems an. Wie beim vergangenen Flug soll der Booster landen und das Starship weiter in einen trans-atmosphärischen Orbit fliegen. Anschließend soll es kontrolliert im Indischen Ozean wassern.

Starship soll ebenso aufgefangen werden

Erst bei den weiteren Flügen ist angedacht, dass das Starship bis in den niedrigen Erdorbit (LEO) vordringt. Dann soll auch ein Meilenstein in Richtung Wiederverwendbarkeit des Raumschiffes erreicht werden, wie SpaceX-CEO Elon Musk in einem X-Posting erklärt.

"Noch in diesem Jahr - wenn es das Schicksal gut mit SpaceX meint - wird auch das Starship vom Startturm aufgefangen werden - genauso wie der Super-Heavy-Booster", schreibt Musk. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, hängt nicht unwesentlich vom anstehenden Launch im Mai ab.

➤ Mehr lesen: SpaceX-Starship explodiert und endet als spektakulärer Feuerregen