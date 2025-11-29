Laub bereitet Tesla-Autopilot grobe Probleme

29.11.2025

Die FSD-Software von Tesla kann mit aufgewirbelten Blättern nicht umgehen. Es kommt zu bösen Überraschungen.

Eine Autofahrt durch eine herbstliche Landschaft kann etwas Zauberhaftes haben: Die Bäume verfärben sich und bunte Blätter fallen zu Boden. Wenn man jedoch eine solche Fahrt mit einem Tesla bestreitet, könnte es zu bösen Überraschungen kommen. Wie sich in nahezu unzähligen Videos zeigt, hat die Tesla-Software schwerwiegende Probleme mit dem herbstlichen Laub. Das "Full Self-Driving"-System kann mit den Blättern, die vom Wind aufgewirbelt werden, nämlich rein gar nichts anfangen. ➤ Mehr lesen: Diese Idee von Elon Musk ist komplett nach hinten losgegangen

Vollbremsung wegen Laub Für einen menschlichen Fahrer stellt das kein Problem dar. Man sieht das aufgewirbelte Laub und erkennt, dass es für das Fahrzeug kein Problem darstellt. Die Tesla-Software kann die fliegenden Blätter offenbar nicht von anderen Gegenständen unterscheiden. Und weil das "Full Self-Driving"-System ein Objekt auf der Fahrbahn ausfindig gemacht hat und eine potenzielle Gefahr hineininterpretiert, wird kurzerhand eine Vollbremsung eingeleitet. Glücklicherweise ist es in den geposteten Videos zu keinen Auffahrunfällen gekommen, ungefährlich ist eine solche Situation aber nicht. ➤ Mehr lesen: Hochrangige Tesla-Manager verlassen gleichzeitig das Unternehmen