Diese Idee von Elon Musk ist komplett nach hinten losgegangen

25.11.2025

Der Tesla-CEO musste zugeben, dass er wieder einmal Sachen versprochen hat, die sich am Ende als falsch herausgestellt haben.

Über Jahre hinweg hat Elon Musk die Tesla-Investoren glauben lassen, dass andere Autohersteller das Full Self-Driving System (FSD) seines Unternehmens lizenzieren wollen. Das autonome Fahrsystem von Tesla sei so toll, dass es die Konkurrenz für ihre Fahrzeuge übernehmen will, lautete die Erzählung, die Musk immer wieder wiederholte. Nun muss er eingestehen, dass kein anderer Autohersteller am FSD-System interessiert ist. "Sie wollen es nicht!", schreibt der Tesla-CEO in einem aktuellen Posting auf seinem Social-Media-Kanal auf X. Dieser Aussage war ein Posting vorausgegangen, in dem ein Tesla-Fan behauptet, dass das Unternehmen der Konkurrenz im Bereich des autonomen Fahrens meilenweit voraus sei und eigentlich nicht mehr eingeholt werden könne. Musk antwortete darauf: "Ich habe versucht, sie zu warnen, und ihnen sogar angeboten, Tesla-FSD zu lizenzieren, aber sie wollen es nicht! Verrückt..." ➤ Mehr lesen: Heftiges Video: Tesla-Autopilot crasht ungebremst in Polizeiauto

Die Erzählung von Musk Ein kurzer Rückblick: Im Jahr 2021 hat Musk behauptet, Tesla führe "vorläufige Gespräche" mit anderen Autoherstellern, die FSD lizenzieren wollen. Im Juni 2023 hat der Tesla-CEO gepostet, er sei "gerne bereit, Autopilot/FSD oder andere Tesla-Technologien an Mitbewerber zu lizenzieren". Im April 2024 sagte Musk ausdrücklich, dass Tesla "in Gesprächen mit einem großen Autohersteller" stehe und dass es "gute Chancen" gäbe, dass noch dieses Jahr ein Vertrag bezüglich der Lizenzierung des FSD-Systems unterzeichnet wird, wie Electrek berichtete. ➤ Mehr lesen: Tesla Autopilot crasht in Polizeiwagen