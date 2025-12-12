Dysons erster Saugroboter mit Wischfunktion ist überraschend günstig

12.12.2025

Der Dyson Spot+Scrub AI ist außerdem mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet.

Dyson hat seinen ersten kombinierten Saug- und Wischroboter, den Spot+Scrub AI, auf den Markt gebracht. Das Gerät soll laut dem Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz ausgestattet sein und selbstständig versteckte Flecken und Verschmutzungen erkennen sowie gezielt beseitigen. Es ist der Nachfolger des 360 Vis Nav, der vor 2 Jahren auf den Markt kam. 2016 brachte das Unternehmen zudem den 360 Eye auf den Markt (die futurezone hat getestet), 2020 folgte der 360 Heurist. ➤ Mehr lesen: Dyson 360 Vis Nav im Test: Was kann der 1.600-Euro-Saugroboter?

Lokale Verarbeitung Navigiert wird im neuen Sauger basierend auf LiDAR und KI-gestützter Bilderkennung. Diese erfasst die Raumstruktur und benennt automatisch Bereiche für zonenbasiertes Reinigen. Die KI-Verarbeitung erfolgt lokal im Gerät, wodurch Daten nicht in die Cloud übertragen werden müssen. Mit einer Saugkraft von 18.000 Pascal und einer auf Teppichen erhöhten Leistung ist er für verschiedene Bodenarten geeignet. Der Roboter arbeitet bis zu 110 Minuten pro Akkuladung. Die neue Dockingstation leert nicht nur den Beutel, sondern reinigt auch die Wischwalze mit antibakterieller Lösung in 60 Grad heißem Wasser – anschließend wird sie mit 45 Grad heißer Luft getrocknet. Dazu befinden sich Schmutz- und Frischwassertank in der Station. Eine sehr ähnliche Funktion kennt man auch von anderen Herstellern wie Dreame. ➤ Mehr lesen: Dreame X50 Ultra Complete im Test: Saugroboter mit Kletterfuß