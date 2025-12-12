Google entwickelt neuen Browser Disco

Google hat mit Disco einen experimentellen Browser vorgestellt, der mit KI-gestützten Funktionen das Surfen im Web komplett verändern soll. Das Projekt wird von Google Labs entwickelt und kommt mit der Funktion GenTabs, die auf dem neuen Gemini 3-Modell basiert.

Hinter Disco (steht für Discovery) steht das Chrome-Team. Allerdings darf bezweifelt werden, dass der Browser den Marktführer in irgendeiner Form kannibalisieren soll. Stattdessen entstand er im Rahmen eines Hackathons bei Google.

„Ich sehe Disco nicht als Allzweckbrowser“, sagt Parisa Tabriz, Leiterin des Chrome-Teams laut einem Bericht bei The Verge. Seine eigentliche Aufgabe besteht darin, zu untersuchen, was passiert, wenn „Nutzer von einfachen Tabs zu einer sehr personalisierten, maßgeschneiderten App übergehen, die ihnen hilft, genau das zu tun, was sie gerade brauchen.“

Was sind GenTabs?

GenTabs analysiert die geöffneten Browser-Tabs und den Chat-Verlauf mit Gemini und generiert daraus neue Browser-Tabs. Ein Szenario, in dem das laut Google praktisch sein kann, ist etwa eine Reise.

Wenn man dafür recherchiert und mehrere Tabs dazu offen hat, generiert GenTab einen neuen Tab, in dem Gemini die komplette Reiseplanung zusammenfasst. Nutzer müssen keine Programmierkenntnisse mitbringen, sondern können die Tools in natürlicher Sprache beschreiben und anpassen.