Calibri zu unprofessionell? Außenministerium nutzt wieder Times New Roman

Im Sinne der Barrierefreiheit hatte man in den USA bisher die serifenlose Schriftart verwendet. Damit ist jetzt Schluss.

Die Regierung unter US-Präsident Biden hat im Jahr 2023 eine kleine Änderung beim Schriftverkehr vorgenommen. Im Sinne der Barrierefreiheit wurde für offizielle Dokumente nur mehr die Schriftart Calibri verwendet.

Dazu hat damals laut New York Times das Büro für Diversität und Inklusion im Außenministerium geraten, das unter Trump aber abgeschafft wurde. Jetzt kehrt der Vorgänger zurück. US-Diplomat Marco Rubio hat Diplomaten angewiesen, wieder die Schriftart Times New Roman zu verwenden, wie die BBC berichtet hat.

Calibri für bessere Lesbarkeit

Damit Menschen mit Behinderung oder Lesebeeinträchtigungen Regierungsdokumente besser lesen können, hat Antony Blinken unter Präsident Biden damals angeordnet, die Schrift Calibri für offizielle Dokumente zu verwenden. Laut Lucas de Groot, dem Gestalter des Fonts, wurde dieses designt, um das Lesen auf Bildschirmen zu erleichtern.

Times New Roman hingegen enthält Serifen, also kleine Zierlinien an den Buchstaben, was dazu führen kann, dass Texte für manche Personen schwerer zu lesen sind. Die Schrift wird meist von Gerichten oder Behörden verwendet. Genau dieses Bild möchte die Regierung unter Trump auch vermitteln, weshalb man wieder zur Schriftart Times New Roman zurückkehrt.

“Rückkehr zur Tradition”

Marco Rubio bezeichnete den Wechsel von Times New Roman zu Calibri als „verschwenderische Maßnahme” zur Förderung der Vielfalt. Times New Roman hingegen sei „formeller und professioneller“ und eine “Rückkehr zur Tradition”. Times New Roman war vor Calibri 20 Jahre lang verwendet worden.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass die Regierung unter Donald Trump gegen Maßnahmen zur Inklusion vorgeht. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit strich der US-Präsident zahlreiche Dekrete zum Schutz vor Diskriminierung. Menschen, die sich als trans identifizieren, bezeichnete er beispielsweise als “schädlich” für die Armee und schloss sie vom Sport und dem Militär aus, wie die Zeit berichtet hat.

Welche Schriftart in Österreich verwendet wird

Von den Änderungen, die bereits ab dem 10. Dezember in Kraft getreten sind, sind sowohl interne als auch externe Dokumente betroffen. Die Maßnahme sorgt international erneut für Aufsehen.