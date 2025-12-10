Wie schlecht ist euer Akku? Die neue iFixit-App verrät es euch

Ein schwacher Handy-Akku ist oft ein Grund, warum man sich ein neues Smartphone gönnt. Dabei könnte man auch den Akku austauschen (lassen) und das Gerät noch einige Jahre nutzen. Das wäre nicht nur für den Geldbeutel besser, sondern auch für die Umwelt.

Als Faustregel gilt: Wenn der Akku unter 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität fällt, sollte man einen Wechsel erwägen. Bei Apple-Smartphones ist der Batteriezustand relativ einfach herauszufinden. Unter "Einstellungen" und "Batterie" findet sich Details zum Batteriezustand, wo neben der maximalen Kapazität auch die Zyklenzahl angegeben wird. Diese sagt aus, wie oft der Akku komplett aufgeladen wurde.

App für Batteriediagnose

Unter Android hängt es vom Hersteller ab, ob solche Informationen angezeigt werden. Manche Hersteller wie Samsung haben auch eigene Diagnose-Werkzeuge, mit denen man den Akkuzustand herausfinden kann. Kleinere Hersteller verzichten vollständig darauf. Apps von Drittanbietern sollen Abhilfe schaffen, sind aber nicht unbedingt vertrauenswürdig.

Nun hat das bekannte US-amerikanische Reparaturunternehmen iFixit eine eigene Applikation entwickelt, die die Batterieinformationen ausliest. Die iFixit-App soll dabei präziser sein als die Akkudetails in den Einstellungen und ist für iOS und Android verfügbar. Neben dem aktuellen Batteriezustand und den Ladezyklen wird in der App auch eine Prognose angezeigt, wann die maximale Ladekapazität unter 80 Prozent des Neugeräts fallen soll.