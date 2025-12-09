Völlig neuartige 360-Grad-Drohne Antigravity A1 ist da
Insta360 kennt man bislang in erster Linie von seinen Actioncams, die teilweise die gesamte Umgebung in 360 Grad einfangen. Mit der Antigravity A1 bringt Insta360 unter seiner neuen Marke Antigravity eine 360-Grad-Drohne auf den Markt, die genau diese 360-Grad-Videos und Fotos auch aus der Luft ermöglichen soll.
2 gegenüberliegende Fisheye-Objektive oben und unten am Gehäuse erzeugen ein 8K-360-Grad-Bild. Dieses wird per Vision-Brille in Echtzeit angezeigt und per Algorithmus so zusammengesetzt, dass Rotoren und Drohne aus dem finalen Bild verschwinden. Gesteuert wird die A1 über einen Motion-Controller.
Bildausschnitt im Nachhinein wählen
Nutzerinnen und Nutzer können sich in der Brille frei umsehen, während die Drohne unabhängig davon ihre Flugrichtung hält. Wie schon bei der Actioncam ist das Ziel nicht, die 360-Grad-Videos als solche zu veröffentlichen. Vielmehr erlaubt es der Aufnahmemodus, Bildausschnitt und Perspektive später in der Nachbearbeitung flexibel zu wählen.
Mit einem Gewicht von 249 Gramm liegt die A1 mit Standardakku knapp unter der 250-Gramm-Grenze und fällt in der EU somit unter die Kategorie C0/A1. Das heißt, man braucht zwar keinen Drohnenführerschein, muss sie aufgrund der verbauten Kamera aber registrieren (39,60 Euro für 3 Jahre). Für die Registrierung ist auch eine Haftpflichtversicherung notwendig, für die man rund 30 Euro pro Jahr einplanen muss.
Vorsicht beim Akku
Die Flugzeit liegt je nach Akku-Konfiguration bei rund 24 Minuten mit Standardakku und bis zu etwa 39 Minuten mit Hochkapazitätsakku. Mit letzterem wiegt die Drohne jedoch 291 Gramm und ist damit schwerer als 250 Gramm, was die Klassifizierung verändert.
Mit Hochkapazitätsakku fällt die Drohne in die Kategorie C1. Beim Betrieb von Drohnen ab 250 Gramm Abfluggewicht ist ein Drohnenführerschein verpflichtend.
Preis und Pakete
Preislich startet die Antigravity A1 im Standard-Bundle inklusive Vision-Goggles, Motion-Controller, Akku, Transportkoffer und Ersatzpropellern bei rund 1.399 Euro. Im Standard-Lieferumfang ist aber nur ein Flug-Akku dabei. Im Explorer-Bundle für 1.599 Euro gibt es 3 Akkus und zusätzlich noch einen Transportkoffer. Das Infinity-Bundle um 1.699 Euro kommt dann mit den schwereren Akkus.
