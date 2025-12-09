Völlig neuartige 360-Grad-Drohne Antigravity A1 ist da

Die Drohne von Insta360 ist die erste ihrer Art und macht Videos und Fotos aus der Luft in 360 Grad.

Insta360 kennt man bislang in erster Linie von seinen Actioncams, die teilweise die gesamte Umgebung in 360 Grad einfangen. Mit der Antigravity A1 bringt Insta360 unter seiner neuen Marke Antigravity eine 360-Grad-Drohne auf den Markt, die genau diese 360-Grad-Videos und Fotos auch aus der Luft ermöglichen soll. 2 gegenüberliegende Fisheye-Objektive oben und unten am Gehäuse erzeugen ein 8K-360-Grad-Bild. Dieses wird per Vision-Brille in Echtzeit angezeigt und per Algorithmus so zusammengesetzt, dass Rotoren und Drohne aus dem finalen Bild verschwinden. Gesteuert wird die A1 über einen Motion-Controller. ➤ Mehr lesen: Insta360 X5 im Test: Was kann die gehypte 360-Grad-Action-Cam?

Bildausschnitt im Nachhinein wählen Nutzerinnen und Nutzer können sich in der Brille frei umsehen, während die Drohne unabhängig davon ihre Flugrichtung hält. Wie schon bei der Actioncam ist das Ziel nicht, die 360-Grad-Videos als solche zu veröffentlichen. Vielmehr erlaubt es der Aufnahmemodus, Bildausschnitt und Perspektive später in der Nachbearbeitung flexibel zu wählen. Mit einem Gewicht von 249 Gramm liegt die A1 mit Standardakku knapp unter der 250-Gramm-Grenze und fällt in der EU somit unter die Kategorie C0/A1. Das heißt, man braucht zwar keinen Drohnenführerschein, muss sie aufgrund der verbauten Kamera aber registrieren (39,60 Euro für 3 Jahre). Für die Registrierung ist auch eine Haftpflichtversicherung notwendig, für die man rund 30 Euro pro Jahr einplanen muss. ➤ Mehr lesen: HoverAir X1 Pro Max im Test: Fliegender Selfie-Stick wird erwachsen

© Antigravity