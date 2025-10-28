Günstiger und leichter: Insta360 kündigt 360-Grad-Kamera X4 Air an

28.10.2025

Die X4 Air will mit kompaktem Äußeren und größeren Sensoren zu einem geringen Preis punkten.

Insta360 hat eine neue 360-Grad-Kamera vorgestellt, die vor allem mit ihrem leichten Gewicht punkten möchte. Die Insta360 X4 Air wiegt mit 165 Gramm immerhin 38 Gramm weniger als die reguläre X4. Montiert auf einem Helm könnte das einen spürbaren Unterschied machen. Mit 46×113,8×37 mm ist die Air eine Spur kompakter als die X4 mit 46 x 123,6 x 37,6 mm. Gleichzeitig kommen größere Bildsensoren zum Einsatz. Laut dem Unternehmen bieten die 1/1,8-Zoll-Sensoren eine um 134 Prozent größere Pixeloberfläche im Vergleich zur X4. Diese ist noch mit 2 1/2-Zoll-Sensoren ausgestattet. ➤ Mehr lesen: Insta360 X5 im Test: Was kann die gehypte 360-Grad-Action-Cam?

© Insta360

Was machen 360-Grad-Kameras überhaupt? Das Besondere an dieser Art Kamera ist, dass sie Fotos und Videos im 360-Grad-Modus aufnimmt. Das bedeutet, dass man sich auf den entstehenden Videos virtuell “umschauen” kann. Vergleichbar ist das etwa mit Google Street View, wo man sich ebenfalls in der Umgebung drehen und so seinen Blickwinkel verändern kann. Üblicherweise veröffentlicht man die Aufnahmen aber nicht als 360-Grad-, sondern als normales Video. Bei der Bearbeitung kann man aus einer einzigen Aufnahme ein “normales” Video schneiden, das unterschiedliche Blickwinkel enthält, wie in diesem Beispielvideo:

Die Kamera hat ein weiteres besonderes Feature: Sie rechnet den Selfiestick bzw. das Stativ, auf dem sie montiert ist, aus der Aufnahme heraus. Sie macht die Stange auf den Aufnahmen damit unsichtbar. Es sieht es dann so aus, als würde die Kamera in der Luft schweben bzw. einen wie eine Drohne verfolgen.

AdaptiveTone Die neue X4 Air kommt mit dem Algorithmen-System AdaptiveTone, das man von der X5 kennt. Dieses soll Belichtung und Farbausgleich zwischen den beiden Linsen in Echtzeit anpassen, um Lichter und Schatten auszubalancieren. Ergänzt wird dies durch Active HDR mit bis zu 8K bei 30 Bildern pro Sekunde, verbesserte Rauschunterdrückung bei Nachtaufnahmen sowie eine Porträtfunktion, die Hauttöne automatisch optimiert. Die Kamera ist bis zu 15 Meter wasserdicht und bietet austauschbare Linsen mit kratzfester Beschichtung. Optional können Schutzgläser installiert werden, die Beschädigungen vermeiden sollen. Funktionen wie Twist to Shoot (dabei dreht man die Kamera, um eine Aufnahme zu starten) sowie Gesten- und Sprachsteuerung erleichtern das Starten und Stoppen von Aufnahmen. Das ist besonders dann praktisch, wenn die Kamera auf einem Helm oder Selfie-Stick montiert ist. Preis und Verfügbarkeit Die X4 Air erscheint zunächst in den Farben Graphite Black und Arctic White und wird ab dem 28. Oktober über den Insta360-Onlineshop, Amazon und ausgewählte Händler erhältlich sein. Der Standardpreis liegt bei 399 Euro, während das Starter-Bundle mit zusätzlichem Akku, 114-Zentimeter-Selfie-Stick und Linsenschutz 429 Euro kostet. Das aktuelle Flagschiff Insta360 X5 kostet bei Amazon 595 Euro, die X4 gibt es um 480 Euro.