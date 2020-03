iFixit: "Smartphones müssten mindestens 25 Jahre halten"

Matthias Huisken ist Geschäftsführer von iFixit in Europa, einer Initiative, die Menschen zeigen möchte, wie man fast alles reparieren kann. Die futurezone hat mit Huisken darüber gesprochen, wie Smartphones zur Rettung des Weltklimas beitragen können.

Derzeit hat ifixit rund 22.000 Unterzeichner der Petition zum "Recht auf Reparieren von Smartphones" gesammelt. Was ist euer Ziel, was wollt ihr mit der Petition erreichen?

Matthias Huisken: Unser Hauptziel ist die Verlängerung der Produktlebensdauer als Teil einer Strategie zur Eindämmung des Klimawandels. Dabei ist die Herstellung von Produkten ein wichtiger Faktor.



Warum ist ein Recht auf Reparatur bei Smartphones so wichtig für den Klimaschutz?

32 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen sind dem industriellen Sektor, also der Produktion von Gütern zuzuschreiben. Damit ist dies der Wirtschaftssektor mit dem größten Anteil an den durch Menschen entstandenen Emissionen. Es liegt auf der Hand, dass sich der gesamte Materialdurchsatz in Versorgungssystemen verringert, wenn Verbraucher deutlich länger an ihrem Besitz festhalten und die Entscheidung für den Ersatz eines Produkts hinauszögern.

Wie lange genau sollen Smartphones funktionieren und repariert werden können?

Aus Umwelt- und Klimaschutzperspektive sollten Smartphones nur dann ersetzt werden, wenn ein neues Produkt im Gebrauch soviel energie- und ressourceneffizienter ist, dass es die Emissionen aus der Produktionsphase ausgleicht. Je nach Gerät läge dieser optimale Zeitraum verblüffenderweise zwischen 25 und 232 Jahren.