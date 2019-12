So viel kostet die Display-Reparatur bei faltbaren Handys

Gebrochene Displays zählen wohl zu den größten Ärgernissen der Smartphone-Welt. Und wer nicht mit einem permanenten Sprung in der Anzeige herumlaufen möchte, muss sein Display wohl oder übel tauschen lassen.

Auch bei faltbaren Smartphones dürften gebrochene oder anderweitig defekte Displays vorkommen. Android Authority hat darum einen Überblick erstellt, wie viel der Tausch bei welchem faltbaren Handy in den USA kostet.

Galaxy Fold

Samsungs 2000-Euro-Handy Galaxy Fold (hier zum futurezone Hands-on) hatte zum Start mit ordentlich Problemen zu kämpfen. Nachdem mehrere Tech-Redakteure im April Testgeräte in Betrieb genommen haben, gingen jene teilweise nach nur einem Tag kaputt. Samsung zog die Notbremse und verschob den Marktstart unbestimmte Zeit. Mittlerweile ist das Handy in manchen europäischen Ländern wie etwa Deutschland im Verkauf, in Österreich soll es Anfang 2020 kommen. Auch über einen Nachfolger wird bereits gemunkelt.

Hat man beim Fold zugeschlagen und ist das Display defekt, kommt man zumindest in den USA relativ günstig davon. Wer das Handy bis Ende 2019 kauft und das Display innerhalb eines Jahres kaputt geht, kann es um 149 Dollar reparieren lassen. In Europa ist die Reparatur deutlich teurer. So kostet der Displaytausch laut Samsungs deutscher Support-Seite 578,94 Euro, mehr als ein Galaxy S10e.