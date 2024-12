MYVU/Imiki AR Glasses: Mitmachen und smarte Brille gewinnen

Die MYVU/Imiki AR Glasses bietet alles, was du für einen gut vernetzten und organisierten Alltag benötigst.

Gestalte deinen Alltag bequemer mit der spannendsten Erweiterung für dein Smartphone: Die MYVU/Imiki AR Glasses ist mehr als nur eine smarte Brille. Sie begleitet dich durch den Tag und ist ein idealer Helfer in vielen Alltagssituationen.

Dank der Echtzeit-Übersetzung kannst du Gespräche in 10 Sprachen direkt vor deinen Augen in Textform verfolgen. Die Speech-to-Text-Funktion in allen 10 Sprachen ermöglicht außerdem barrierefreie Gespräche für höreingeschränkte Menschen oder ist eine ideale Hilfestellung eine fremde Sprache zu lernen.

Zudem ist die integrierte Navigation ein echtes Highlight– egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, du hast deine Route stets im Blick und bleibst dabei sicher im Straßenverkehr.

Neben der Brille befindet sich eine hochwertige Hülle, ein USB-C-Kabel und eine Bedienungsanleitung im Lieferumfang der MYVU.