Wie viel Mikroplastik erzeugt ein Mountainbike?

Wer viel mit dem Fahrrad unterwegs ist, lässt mikroskopisch kleine Kunststoffteilchen in der Natur und auf der Straße zurück.

Man findet es im Körper, im ewigen Eis der Antarktis, in Wüsten und in der Tiefsee – Mikroplastik ist allgegenwärtig geworden. Die winzigen Kunststoffteilchen, die wenige Mikrometer bis 5 Millimeter groß sind, wurden bereits in unserem Trinkwasser und unserer Nahrung nachgewiesen. Welche Auswirkungen sie auf uns und die Umwelt haben, ist nicht genau erforscht – zu neu ist das Phänomen.

Bekannt ist, dass Autos einen Großteil des Mikroplastiks an Land verursachen. Etwa ein Drittel entfällt auf den Abrieb von Autoreifen. Im Schnitt 30 Gramm Kunststoff lässt ein Reifen alle 1.000 Kilometer in der Luft, auf der Straße und in der Umwelt zurück. Auf die Lebensdauer gerechnet entspricht das 1,5 Kilogramm pro Reifen.

Abrieb von Fahrradreifen

Andere Fortbewegungsmittel, wie etwa Räder, sind allerdings nicht so gut erforscht. Ein Team rund um den Wissenschaftler Fabian Sommer von der deutschen Universität Bayreuth hat sich daher angesehen, wie viel Mikroplastik durch Mountainbiken in die Umwelt gelangt.

Diese Fahrräder können nämlich auch dort fahren, wo andere Räder und Autos gar nicht erst hinkommen. Auch in Österreich erfreut sich Mountainbiken großer Beliebtheit. Laut der Österreichischen Bundesforste betreiben 12,5 Prozent der Bevölkerung das Hobby. Allein 2022, dem Rekordjahr bei Fahrradverkäufen, gingen in Österreich 212.000 Mountainbikes über die Ladentheke. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass Mountainbike-Reifen zwar Mikroplastik freisetzen, die Menge im Vergleich zu motorisierten Fahrzeugen jedoch deutlich geringer ausfällt“, sagt Studienleiter Fabian Sommer zur futurezone. Insgesamt habe man 9 Testpersonen mit neuen Reifen ausgestattet und regelmäßig das Gewicht der Pneus gemessen.