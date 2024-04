Wie Mikroplastik in die Arktis und auf Alpengletscher kommt

In Zahnpasta sorgten winzige Plastikkügelchen lange Zeit dafür, dass sich selbst hartnäckige Rückstände von den Zähnen lösten. In der EU sind diese Kügelchen aus Kosmetika mittlerweile fast verschwunden, seit 2023 sind sie sogar verboten. Mikroplastik steckt allerdings nicht nur in Alltagsprodukten, sondern löst sich auch aus größerem Plastik: Wer einen Plastiksessel längere Zeit im Garten stehen lässt, kann beobachten, wie er durch Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung spröde wird – so wird z.B. Mikroplastik freigesetzt.

Über das Abwasser findet Mikroplastik einen Weg ins Meer. Allerdings ist es nicht nur dort, sondern überall – auch in der Atmosphäre und in der Luft, die wir atmen. Wie sich die Stoffe dort verhalten, gibt Forschenden bislang aber noch Rätsel auf.

Arktis und Alpengletscher belastet

„Man findet die Partikel auch in den entferntesten Gegenden, in der Arktis oder auf den höchsten Alpengletschern. Es überrascht, dass selbst relativ große Teilchen letzten Endes überall hinkommen“, erklärt der Meteorologe Andreas Stohl. „Gerade bei solchen entlegenen Gebieten gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit als die Luft als Transportmedium“, so Stohl.

An der Universität Wien forscht er gemeinsam mit Kolleg*innen dazu, wie Stoffe in der Atmosphäre transportiert werden. Derzeit weiß niemand wirklich, wie viel Mikroplastik in der Atmosphäre unterwegs ist und wie es sich mit Wind und Wetter global verteilt. Stohl und seine Kolleg*innen sahen daher eine besondere Dringlichkeit, dieser Art der Luftverschmutzung auf den Grund zu gehen – denn harmlos ist das Plastik nicht.