Google Maps kann jetzt Screenshots scannen

Das soll ein paar Klicks sparen und die Reiseplanung vereinfachen. Derzeit ist die Funktion aber nur für i Phones und i OS (US-English) verfügbar. In Zukunft soll die Funktion aber auch für Android ausgerollt werden.

Wie funktioniert die neue Funktion?

Man sieht einen Ort, der einem gefällt. Beispielsweise auf Social Media oder im Internet. Macht man davon einen Screenshot, kann Google Maps mithilfe von Gemini diesen Ort in Zukunft erkennen und speichern. Dafür muss man Google Maps aber zuerst den Zugriff auf Fotos erlauben und sicherstellen, dass die neueste Version der App installiert ist.

Man findet die Funktion, wenn man auf die “Für Dich”-Seite auf Google Maps geht. Dort sollte in Zukunft die Option Screenshots erscheinen. Enthält der Screenshot Namen von Orten oder Adressen, erkennt Google diese und bietet die Möglichkeit, diese zu speichern. Mit der Auto-Scan-Funktion soll Google Maps alle Screenshots, die Ortsinformationen enthalten, automatisch identifizieren können.

