Google Maps bekommt neue Features für Navigation

Zudem zeigt die Navigation nun Fahrspuren , Zebrastreifen und Verkehrsschilder deutlich auf der Karte an. Anhand blauer Linien in den Fahrspurmarkierungen sieht man zudem, auf welcher Spur man sich befinden sollte.

Schon länger lassen sich Gefahren wie etwa Pannen oder Hindernisse auf der Fahrbahn mit einigen wenigen Klicks melden. Google informiert dann andere Nutzerinnen und Nutzer entsprechend. Jetzt kann man dort auch über wetterbedingte Gefahren wie etwa Nebel warnen.

Wie so oft bei derartigen Features sind es zuerst Nutzer in den USA, die in deren Genuss kommen. Die verbesserte Navigation wird nächsten Monat auf Android und iOS in über 30 US-amerikanischen Großstädten eingeführt – “mit Plänen, sie im Laufe der Zeit auf weitere Orte auszuweiten”, wie es heißt.

➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt extrem praktisches Navigations-Feature

Gemini-Integration und Immersive View

Zudem integriert Google den KI-Assistenten Gemini nun stärker in den Kartendienst. So kann man in der App fragen, „Was kann ich heute Abend mit meinen Freunden machen?“, um von Gemini kuratierte Ideen zu erhalten. Reviews von Orten werden außerdem ebenfalls künftig per Gemini automatisch zusammengefasst. Auch kann man Gemini Fragen zum Ort stellen. Diese Features kommen ebenfalls zuerst in den USA.

Neuerungen gibt es auch für Immersive View, wo man sich Orte in eindrucksvoller Art und Weise auf Maps ansehen kann. Ab dieser Woche wird Immersive View für Orte auf 150 Städte weltweit ausgeweitet – darunter Orte wie Brüssel, Kyoto und Frankfurt.