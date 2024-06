Verstecktes Google-Maps-Feature: Was bedeutet die blaue Fläche?

Die aktuelle Verkehrslage wird dabei leider nicht berücksichtigt. Ebenso wenig sind in der "Reisedauer"-Funktion die öffentlichen Verkehrsmittel hinterlegt. Und überhaupt kann man dieses Feature derzeit nur am Desktop in der Browser-Version von Google Maps nutzen.

Nicht in den Apps verfügbar

Das "Reisedauer"-Tool kann hilfreich sein, wenn man nach Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Restaurants sucht - vor allem in einer Gegend, in der man sich nicht allzu geht auskennt. Leider ist das Feature derzeit (noch) nicht unter iOS oder Android verfügbar. Gerade am Smartphone wäre dieses Tool noch wesentlich hilfreicher als am Desktop.

Es bleibt also abzuwarten, ob und in welcher Form dieses Werkzeug in den mobilen Apps integriert wird. Es ist auch gut möglich, dass die "Reisedauer"-Funktion einfach wieder gestrichen wird.

➤ Mehr lesen: Google Maps bringt völlig neue Navigation auf iPhones