Dieser Antrieb macht aus reinen E-Autos Hybridfahrzeuge

In den vergangenen Jahren nahm das Wachstum an verkauften E-Autos ab. Im Gegensatz dazu wurde laut Jato Dynamics bei Hybrid-Zulassungen im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg verzeichnet. Der Anteil an Hybrid-Zulassungen stieg demnach in Europa zwischen 2023 und 2024 um 21 Prozent, während Zulassungen für E-Autos um 1,2 Prozent abnahmen.

Auf diese Zahlen reagieren auch Automobilhersteller. Das Unternehmen Horse Powertrain präsentiert beispielsweise auf der Auto Shanghai 2025 das “Future Hybrid Konzept”. Durch die Kombination von Batterie- und Kraftstoffantrieb sollen E-Autos in flexible Hybridfahrzeuge umgewandelt werden können.

Wenige Anpassungen nötig

Der Antrieb ist so konzipiert, dass man ihn mit wenigen Modifikationen direkt in ein E-Auto einbauen kann. Dieses Konzept soll Automobilherstellern eine günstige Möglichkeit liefern, eine Hybridversion eines Elektroautos anzubieten.

Dafür baut Horse Powertrain eine kompakte Antriebseinheit, die einen Elektromotor, einen Verbrennungsmotor, ein Getriebe und eine elektronische Steuereinheit beinhaltet. Diese kann dann direkt am Fahrzeugrahmen montiert werden, also dort, wo sich normalerweise der Elektromotor befindet.

Das “Future Hybrid Konzept" beinhaltet aber keine eigene Batterie. Stattdessen wird der Verbrennungsmotor zur Reichweitenverlängerung genutzt. Der Elektromotor kann allein oder parallel zum Verbrennungsmotor betrieben werden. Auch ein Allradantrieb sei mit dem Konzept umsetzbar.

2028 auf den Straßen

Teil des Konzepts ist auch ein integriertes Ladegerät und ein 800-Volt-Booster, damit das Auto schnell geladen werden kann. „Dieses kompakte und integrierte Antriebskonzept ermöglicht es den Automobilherstellern, Antriebsvielfalt anzubieten - bei minimaler Beeinträchtigung der Produktionsprozesse und geringem Ressourcenverbrauch“, sagt Horse Powertrain CEO Matias Giannini.

Das Future Hybrid Konzept kann auch in herkömmlichen Verbrennern eingesetzt werden und mit einer Reihe von Kraftstoffarten betrieben werden. Dazu gehören Benzin, Ethanol-Flex-Kraftstoffe, reines Methanol und moderne synthetische Kraftstoffe. Die ersten Fahrzeuge mit dem “Future Hybrid Konzept” sollen 2028 auf den Straßen fahren.