Die größte E-Fähre der Welt fährt mit 250 Tonnen Akku

Dieses Schiff sollte ursprünglich gar keinen Elektroantrieb bekommen, sondern mit Flüssiggas angetrieben werden. Aus den ursprünglichen Plänen für die 130 m lange Fähre namens „China Zorrilla“ wurde schlussendlich aber nichts. Denn man entschied sich um und entwickelte stattdessen ein neuartiges Boot aus Aluminium mit Elektroantrieb.

Das Ergebnis ist die größte E-Fähre der Welt, die nun erstmals präsentiert wurde. Gleichzeitig ist das Schiff auch das größte E-Fahrzeug der Welt und das größte Aluminium-Schiff.

➤ Mehr lesen: Erstes „fliegendes“ E-Passagierschiff startet nächstes Jahr

Gigantisch sind nicht nur die Abmessungen der Fähre, in der 2.100 Passagiere und 225 Fahrzeuge Platz finden, sondern auch ihre Akkus. Sie wiegen 250 Tonnen und speichern zusammen eine Energiemenge von 40 MWh. Damit speichern die Batterien etwa so viel wie 400 Elektroautos mit guten Akkus.

Antrieb ist mit Jetski vergleichbar

Vorangebracht wird das gigantische Elektroschiff von insgesamt 8 Elektromotoren, die 8 Wasserstrahlantriebe betreiben. Ein anderer Antrieb würde aufgrund der geringen Wassertiefe bei der Fährstrecke von nur 2,5 m nicht infrage kommen. Diese Antriebe sind mit jenen von Jetskis vergleichbar – allerdings in einem viel größeren Maßstab.

Das Antriebssystem stammt vom finnischen Unternehmen Wärtsilä und erlaubt eine durchschnittliche mittlere Geschwindigkeit von 25 Knoten (etwa 56 km/h). Laut Wärtsilä ist diese Kombination von Batterien und Antriebssystem einzigartig. Sie sei viermal stärker als Systeme von anderen Elektro- oder Hybridschiffen.

Leichtes Schiff aus Alu

Damit man ein so großes Schiff bauen konnte, musste der Hersteller Incat auf ein besonders leichtes Design setzen. Die E-Fähre wiegt deshalb nur ein Drittel so viel wie ein vergleichbares Schiff. Hier half die langjährige Erfahrung von Incat – es gilt nämlich als Experte für besonders leichte, aber große Katamarane aus Aluminium. Allerdings würden die Alu-Schiffe von Jahr zu Jahr größer, wie in diesem Video erklärt wird: