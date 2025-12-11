Letterboxd: Online-Videothek für seltene Filme startet mit absurd hohen Preisen

In Österreich sind zum Start nur 2 Filme verfügbar. Die Plattform will mit besonders seltenen Titeln punkten.

Das Angebot sei speziell für die Letterboxd-Community kuratiert und darauf ausgerichtet, Neues oder Seltenes zu entdecken. Zunächst stellt die Plattform 2 sogenannte Regale bereit, das sind Film-Sammlungen unter einem konkreten Thema.

Seit Neuestem ist Letterboxd auch eine Online-Videothek: Im Video Store kann man ausgesuchte Filme mieten – und das kann stark ins Geld gehen.

Auf Letterboxd können Kino-Enthusiasten seit 2011 tracken , welche Filme sie geschaut haben oder noch schauen wollen. Außerdem ist es möglich, Filme mit Sternen zu bewerten oder schriftlich zu rezensieren. Die Plattform fungiert gleichzeitig als soziales Netzwerk mit mittlerweile 24 Millionen Usern weltweit: Man kann mit den Bewertungen anderer interagieren oder Kommentare hinterlassen.

Unreleased Gems vereint Filme, die man nirgendwo sonst streamen kann. In Lost and Found sind nischige, teils alte Filme gesammelt. Sie sind für einen begrenzten Zeitraum verfügbar, noch vor Ende des Jahres soll sich das Filmangebot wieder verändern.

In Österreich derzeit nur 2 Filme verfügbar

Preise und Verfügbarkeit sind abhängig vom Standort. In Österreich sind zum Start der Online-Videothek gerade mal 2 Titel verfügbar. In der Kategorie Lost and Found ist das die Komödie It Must Be Heaven (إن شئت كما في السماء) des palästinensischen Regisseurs Elia Suleiman.

In der Kategorie Unreleased Gems kann man hierzulande den Horrorfilm It Ends schauen, der beim SXSW-Festival im März 2025 Premiere gefeiert hat. Die Filme sind im Originalton, allerdings sind Untertitel in mehreren Sprachen verfügbar, darunter auch Deutsch.

Für TV, Smartphone und Browser

Sobald man einen Film ausgeliehen hat, hat man 48 Stunden Zeit ihn fertig zu schauen, ganz ähnlich wie bei vergleichbaren Online-Videotheken. Die geliehenen Filme kann man in der Letterboxd-App per Apple TV oder Chromecast am Fernseher schauen.

Auch in der Android- und iOS-App, sowie im Browser ist die Wiedergabe möglich. Offline schauen geht nicht.

16,99 Euro für einen Film

Im Gegensatz zu Amazon Prime, Apple TV oder Google Play, wo man Filme üblicherweise für unter 5 Euro ausleihen kann, sind die Preise bei Letterboxd fast absurd: It Ends kostet beispielsweise 16,99 Euro. Das Unternehmen begründet dies damit, dass der Film noch nirgendwo sonst veröffentlicht wurde.

Um diesen Preis bekommt man auch eine DVD oder Blu-ray – die man dann für immer behalten und so oft wie gewünscht anschauen kann. Insofern scheint der neue Video Store v. a. etwas für absolute Fans zu sein, die keine Kosten scheuen, um diesen einen ganz speziellen Film endlich sehen zu können.