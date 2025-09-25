Disney+ wird teurer

Die Preise für den Streaming-Dienst steigen nicht nur in den USA, sondern auch in Österreich und Deutschland.

Kürzlich wurde bekannt, dass Disney ab dem 21. Oktober die Preise seines Steaming-Dienstes in den USA erhöhen wird. Auch in Europa wird Disney+ teurer.

Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht, aber einen Hinweis im Kleingedruckten einer aktuellen Angebots-Aktion. Diese gilt noch bis 27. September. „Nach 3 Monaten wird das Abo zum aktuellen Preis des gewählten Abos in Rechnung gestellt“ ist dort zu lesen. Als aktuelle Preise werden monatlich 10,99 Euro für das Standard-Abo und 15,99 Euro für das Premium-Abo genannt.

Die kosten bisher aber noch 9,99 Euro bzw. 13,99 Euro. Das Standard-Abo wird also um einen Euro teurer, das Premium-Abo um 2 Euro. Um wie viel teurer die Jahresabos werden, ist noch nicht bekannt.

Ebenso unbekannt ist, ab wann die Preiserhöhung gilt, wenn das aktuelle Angebot nicht genutzt wird. Vermutlich wird die Preiserhöhung zwischen Oktober 2025 und Jänner 2026 in Kraft treten.