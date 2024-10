Die besten Streaming-Apps, von denen du noch nie gehört hast

Haben Netflix, Disney+ und Co. nichts mehr zu bieten, braucht es Alternativen. Nischen-Streamer haben hier einiges im Angebot.

Netflix, Disney+ und Amazon Prime sind weltweit bekannt. Die beliebten Streamingdienste haben in den vergangenen Jahren den Fernsehalltag nachhaltig verändert . Es gibt aber auch abseits der großen Streamer weniger bekannte Angebote , die neue Inhalte bieten.

Während sich ein Account im nächsten Schritt theoretisch anlegen lässt, um etwa Verlauf und Favoriten zu synchronisieren, ist dieser nicht zwingend erforderlich. Danach landen wir direkt in der Film-Bibliothek. Die Oberfläche von IndieFlix ähnelt jener von Netflix, Amazon und Co. Präsentiert werden uns Highlights, kürzliche Neuveröffentlichungen sowie verschiedene Themen.

Der Einstieg mit IndieFlix ist denkbar einfach. Beim ersten Start der App können wir direkt ein Abonnement auswählen, entweder monatlich um 5,49 Euro oder jährlich um 45,99 Euro, und direkt durchstarten. Um nicht die Katze im Sack kaufen zu müssen, bietet IndieFlix ein siebentägiges Probeabonnement an.

Bereits 2005 gegründet, ist IndieFlix eine Anlaufstelle für all jene, die Interesse an Independent-Filmen haben. Die weltweit verfügbare Plattform soll dabei sowohl den Vertrieb erleichtern, als auch den Zugang zu neuen Indie-Filmen ermöglichen.

Der Player von Documentary+ ist ausbaufähig. So ist etwa Airplay möglich, der Button für Picture-in-Picture aber funktionslos. Chromecast funktionierte im Test überhaupt nicht. Obwohl die App Einstellungen für Qualität anzeigt, ließ sich diese nicht verstellen. Außerdem reagiert der Player etwas träge.

Broadway HD

Anhängerinnen und Anhänger der gepflegten Theater-Performance finden bei Broadway HD neue Inhalte. Der 2015 gelaunchte Streamingdienst wurde mit der Absicht gegründet, den Broadway einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die App von Broadway HD ist denkbar einfach gestaltet. Wir können das Feature „Look Around“ nutzen, um den Katalog zu durchstöbern, ohne vorher einen Account oder ein Abonnement angelegt zu haben. Offizielle Angaben zum aktuellen Umfang der Bibliothek gibt es nicht, in der Vergangenheit lagen diese aber bei knapp 300 Produktionen. Derzeit finden sich darunter Klassiker wie Kiss Me, Kate und Peter Pan, aber auch Titanic, Rose und eine Parodie zu Stranger Things.

Der Player von Broadway HD unterstützt sowohl Airplay als auch Chromecast, die Qualität lässt sich aber nicht regulieren. Ausgewählte Shows enthalten Untertitel, die aber ausschließlich auf Englisch verfügbar sind.

Das Nischen-Dasein von Broadway HD hat einen saftigen Preis. 22,99 Euro pro Monat oder 229,99 Euro pro Jahr werden für das Abonnement fällig.

Broadway HD ist für iOS und Android erhältlich.