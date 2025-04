Sez Us: Soziales Netzwerk mit Anti-Ragebait-Funktion

Vertrauter Aufbau

Um mit Sez Us durchzustarten, brauchen wir nicht viel mehr als die App. Sind die 50 Megabyte heruntergeladen, präsentiert uns die Plattform direkt ihren Aufbau. Auch ohne Registrierung können wir uns bereits umschauen, was sie so zu bieten hat.

Optisch fühlt es sich hier gleich vertraut an, lehnt sich Sez Us doch an den Pedants Twitter/X bzw. Bluesky an, statt das Rad neu zu erfinden. Untereinander werden verschiedenste Posts aufgefädelt, die mit Knöpfen für Daumen hoch und runter, zum Kommentieren und zum Reposten ausgestattet sind. Im Hintergrund werkt das Decentralized Social Networking Protocol (DSNP), eine Bindung an die Plattform wird also nicht erzwungen.

Am oberen Bildschirmrand finden wir zudem Kategorien, die auf Wunsch die Posts für uns filtern. Während sich in „All“ sämtliche Posts versammeln, gibt es außerdem „News“, „Politics“, „Sports“, „Fun“ und „Help“. Ausgewählt werden kann hier aber immer nur eine Kategorie. Wer etwa nur Politik von „All“ ausschließen möchte, kann das derzeit leider nicht tun.

Ohne Registrierung bekommen wir zwar einen kleinen Einblick in die Plattform, um richtig loslegen zu können erstellen wir aber erstmal einen Account. Neben Vor- und Nachnamen braucht es hier auch einen Username sowie eine Handynummer zur Aktivierung. Per Einmalcode müssen wir dann die Anmeldung bestätigen, auch zukünftige Logins laufen über diese etwas laxe Authentifizierungsmethode ab, zusätzlich lässt sich aber immerhin ein Passwort anlegen.