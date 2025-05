Indien zeigt seine neue Laserwaffe Mk-II(A)

Die Leistung des Lasers gibt das indische Militär mit 30 kW an. Bei den Tests wurden Ziele auf bis zu 3,5 Kilometer Entfernung erfolgreich bekämpft. Die maximale Reichweite, um größere Aufklärungsdrohnen und Hubschrauber zu bekämpfen, soll bei 5 Kilometern liegen. Außerdem soll Mk-II(A) in der Lage sein, Raketen abzufangen.

Auf dem Schießplatz Kurnool wurden damit verschiedene Ziele beschossen. Im Video ist zu sehen, wie eine Flugzeug-ähnliche Drohne in der Luft Feuer fängt und abstürzt. Weiters werden verbrannte Überreste gezeigt, die von einer kleineren, Multicopter-Drohne stammen könnten. Ebenfalls zerstört wird eine Antenne , um zu demonstrieren, dass der Laser auch gegen nicht-fliegende Ziele genutzt werden kann.

Ungewöhnliches Design

Beim Design gibt es Potenzial für eine Optimierung. Der Laser auf der Ladefläche des 2-achsigen Lkw hat nur einen Schwenkbereich von 180 Grad – kann also nicht Luftbedrohungen aus jeder Richtung bekämpfen.

➤ Mehr lesen: China will tödliche Laserstrahlen am Schlachtfeld um die Ecke schießen

Um Ziele in 360 Grad zumindest beobachten bzw. erfassen zu können, beinhaltet das System einen zweiten Lkw. Dieser hat ein drehbares Kamera- und Infrarotzielsystem am Dach. Einige User vermuten, dass in diesem Zielsystem ebenfalls ein Laser stecken könnte, mit einer Leistung von 10 kW. Dazu gibt es vom DRDO, der Forschungsabteilung der indischen Armee, aber keine Informationen.