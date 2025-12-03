Varmilo baut eine Gamer-Tastatur für die Füße

Wer gerne Computerspiele spielt, aber mit der Zeit mit müden Händen zu kämpfen hat, könnte sich über das neueste Tool aus dem Hause Varmilo freuen. Das Unternehmen hat ein Foot Keyboard vorgestellt.

Damit soll man die Performance bei Computerspielen verbessern können. Wie Notebookcheck berichtet, eignet sich das Gaming-Zubehör vor allem für Kampf- und Rennspiele sowie für Shooter.

4 programmierbare Tasten, 3 Varianten

Das Keyboard für die Füße erlaubt es, häufig benötigte Funktionen mit den Füßen zu steuern. Es ist mit 4 Tasten ausgestattet, die mithilfe der mitgelieferten Software belegt werden können. Auch Makros können zugewiesen und mit dem Zeh ausgeführt werden.

Das Unternehmen bietet das Foot Keyboard in 3 verschiedenen Varianten an: Die Modelle „F“ und „I“ haben jeweils 4 Tasten, außerdem gibt es eines mit 3 Tasten. Eingebaut sind MX Black Schalter von Cherry, die dafür sorgen sollen, dass man die Tasten nicht unabsichtlich auslöst. Ihre Betätigungskraft liegt bei 60 Gramm, der Hub bei 3,5 Millimetern und ausgelöst werden die Tasten bei 1,5 Millimetern.