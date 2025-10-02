Xbox Game Pass wird um bis zu 50 Prozent teurer – und schlechter

Spielerinnen und Spieler, die Games direkt zum Release zocken wollen, müssen tiefer in die Tasche greifen.

Bisher standen die Optionen Game Pass Core (6,99 Euro), Game Pass Standard (12,99 Euro) und Game Pass Ultimate (17,99 Euro) zur Auswahl. Der Game Pass für den PC kam auf 11,99 Euro.

Die neuen Preise gelten seit 1. Oktober für alle neu abgeschlossenen Abos. Bestehende Kundinnen und Kunden zahlen ab 4. November mehr, heißt es bei Gamestar.

Microsoft verändert die Abos des Xbox Game Pass, wie das Unternehmen in seinem Blog bekanntgegeben hat . Das betrifft sowohl den Preis als auch das Spiele-Angebot . Die umfangreichste Abo-Variante wird dabei sogar um 50 Prozent teurer .

Der günstigste Abo-Variante heißt nun Game Pass Essential und kostet monatlich 8,99 Euro. Man hat damit über die Xbox, PC und ggf. Cloud-Gaming Zugriff auf 50 Games. Neu dazugekommen sind dabei u.a. Hades und Warhammer 40,000 Darktide.

Neue Spiele „innerhalb von 12 Monaten“ verfügbar statt sofort

Beim Game Pass Standard ändert sich der Name – das Abo heißt jetzt Premium – der Preis von 12,99 Euro bleibt bestehen. Hier sind über 200 Spiele enthalten.

Neue Xbox-Titel (ausgenommen Call of Duty) werden laut Microsoft „innerhalb von 12 Monaten“ nach Veröffentlichung hinzugefügt. Bisher waren solche Spiele – darunter „Forza Horizon“ oder „Halo: Infinite“ – ab dem ersten Tag über den Game Pass Standard zu spielen. Das ist eine deutliche Verschlechterung des Angebots.

Game Pass Ultimate jetzt 26,99 Euro statt 17,99 Euro

Beim Game Pass Ultimate erhöht sich der Preis am stärksten: von 17,99 Euro auf 26,99 Euro im Monat. Das entspricht einer Preissteigerung von 50 Prozent. Hier gibt es über 400 Games zur Auswahl, einschließlich EA Play und Ubisoft+ Classics.

Ultimate ist das einzige Game-Pass-Abo, bei dem ausgewählte Titel weiterhin ab dem ersten Tag zur Verfügung stehen. Microsoft verspricht, dass es über 75 Titel jährlich sein werden. Wie bisher sind das nicht ausschließlich Triple-A-Games, sondern auch viele Indie-Spiele. Außerdem bietet diese Abo-Variante die höchste Cloud-Gaming-Qualität mit einer Streaming-Auflösung bis zu 1440p.

PC-Version und Rewards

Der Game Pass für PC wird um 3 Euro teurer und kostet jetzt 14,99 Euro monatlich. Der Umfang bleibt gleich: Hunderte Spiele sind enthalten, ausgewählte Neuveröffentlichungen gibt es gleich am Release-Tag.

Microsoft überarbeitet mit der Preiserhöhung auch das Belohnungssystem Rewards. Je nach Abo-Art kann man pro Jahr bis zu 25.000 (Essential), 50.000 (Premium) oder 100.000 (Ultimate) Punkte sammeln. Diese kann man in Microsoft-Guthaben umtauschen, das man dann z.B. für Gutscheinkarten im Microsoft-Store verwenden kann.

Ansturm wütender User crasht Abmelde-Website

Die User haben auf die Preiserhöhung verstimmt reagiert. Das ist nicht überraschend, denn bei 324 Euro pro Jahr für Ultimate, statt wie bisher 216 Euro, sollte man sich gut überlegen, ob man genug verschiedene Games zockt, damit sich das auszahlt. Um diesen Betrag gehen sich zumindest 4 Vollpreis-Titel zum Release aus, oder 15 Indie-Games.

Etliche User haben beschlossen, dass sich das nicht mehr lohnt. Nach der Ankündigung der neuen Preise wollten so viele ihr Abo stornieren, dass die Abmelde-Website gecrasht ist.