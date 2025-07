Leak von AMD gibt Hinweise auf PlayStation 6

AMD soll gerade am Projekt Magnus arbeiten – in der Abteilung, die für Konsolen-Chips zuständig ist.

Einen Hinweis auf die Leistung der neuen Chips könnte jetzt ein Leak liefern. Der üblicherweise gut informierte YouTube-Kanel Moore’s Law is Dead berichtet von Projekt Magnus .

Magnus soll ein neues Design für eine APU sein, also eine Kombination aus CPU und GPU. Entwickelt wird es bei AMD in der Semi-Custom-Sparte. Und diese ist bisher auch für Konsolen-Hardware zuständig, wie eben die von Microsoft und Sony.

Auffällige GPU

Magnus soll eine CPU nutzen, die auf einem 144 mm² großen Halbleiter ist und in der 3-nm-Bauweise gefertigt ist. Sie soll 11 Rechenkerne haben: 8x Zen 6C und 3x Zen 6. Extra-Hardware für Low Power soll es nicht geben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass Magnus nicht bei Handhelds zum Einsatz kommen, sondern bei Geräten mit permanenter Stromversorgung per Netzteil.

Der Halbleiter der GPU soll 264 mm² groß sein. Die GPU hat angeblich ein Speicher-Interface mit 384 Bit. Das ist deutlich mehr als bei der aktuellen Konsolen-Generation. Die PS5 hat ein 256-Bit-Interface, die Xbox Series X 320 Bit. Mehr Bandbreite heißt, dass mehr Grafikleistung von der APU zur Verfügung gestellt werden kann.

Die GPU soll eine längliche Form haben. Diese würde an die Hardware-Designs von Mark Cerny erinnern, der leitender Systemarchitekt bei der Entwicklung der PS4 und PS5 war. Daher geht Moore’s Law is Dead davon aus, dass Magnus in erster Linie für die PlayStation 6 gedacht ist. Da Magnus aber eine modulare Struktur hat, die erlaubt die CPU- und GPU-Komponente getrennt voneinander zu fertigen, sei es sehr wahrscheinlich, dass eine angepasste Variante davon die nächste Xbox-Konsole antreiben wird.

Microsoft und Sony bestätigten neue Konsolen

Microsoft hat in den vergangenen Monaten immer wieder seine Philosophie „alles ist eine Xbox“ ausgerufen, die darauf hindeutete, dass man mehr auf Software, Streaming und Cloud-Gaming setzt. Mitte Juni wurde aber doch angekündigt, dass eine neue Xbox-Konsole kommen wird – mit AMD an Bord.