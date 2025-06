Mario hat ein neues Zuhause: Nintendo Switch 2 im Test

Die Switch 2 bleibt beim bewährten Prinzip des hybriden Gaming-Geräts und bringt willkommene Verbesserungen mit sich.

Switch 2 mit dem neuen Pro Controller für die Switch 2.

8 Jahre und 152 Millionen verkaufte Exemplare hat es gedauert, bis Nintendo einen Nachfolger der Switch veröffentlicht. Die Switch 2 (470 Euro ohne Spiel, 510 mit Mario Kart World) ist ab sofort erhältlich.

Das Prinzip der Konsole bleibt dem ihrer Vorgängerin treu. Die Switch 2 ist ein Hybrid, kann also am Fernseher und als tragbare Konsole genutzt werden. Verwendet man unterwegs den eingebauten Standfuß oder die Konsole am TV, kann man die Controller (Joy-Cons) abnehmen.

Der Standfuß der Switch 2 wurde neu designt und ist rutschfester, im Vergleich zum Standfuß der Switch © Nintendo

Bei der Switch 2 sind sie magnetisch mit der Konsole verbunden. Keine Angst: Unabsichtlich lösen können sie sich nicht. Wenn man beim Abnehmen nicht den Verriegelungsknopf der Joy-Con drückt, bleibt sie bombenfest in ihrer Position.

Die Joy-Cons der Switch 2 beherrschen einen neuen Trick. Sie haben einen optischen Sensor an der Unterseite. Dadurch kann man sie am Tisch, oder im Notfall auch am Oberschenkel, wie eine Maus verwenden. Damit hat man eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit, die etwa für Strategiespiele und Shooter geeignet ist.

Switch-2-Joy-Cons im Maus-Modus © Nintendo

Allerdings müssen die Games die Maus-ähnliche Kontrolle spezifisch unterstützen – man kann also nicht jedes Spiel damit zocken. Beim RPG-Shooter Cyberpunk 2077, das zum Start der Konsole in einer neuen Switch-2-Edition erschienen ist, geht das beispielsweise.

Bei Cyberpunk 207 merkt man schnell, dass die optionale Maussteuerung etwas Einspielzeit benötigt – besonders, wenn man große Hände hat. Denn die Joy-Cons der Switch 2 sind zwar etwas größer als beim Vorgängermodell, aber immer noch deutlich kleiner als eine reguläre Maus.

Joy-Con der Switch (links) und Joy-Con der Switch 2 © Gregor Gruber

Besseres Display Die Joy-Cons sind größer geworden, weil der Bildschirm der Switch 2 gewachsen ist, von 7 auf 7,9 Zoll. Nicht nur das: Die Auflösung ist mit 1.920 x 1.080 Pixel jetzt auf einem akzeptablen Niveau. Schade ist, dass die günstige LCD-Technologie verwendet wurde, anstatt OLED. Im Vergleich mit der älteren Switch OLED sehen die Farben dort strahlender und hübscher aus. ➤ Mehr lesen: Nintendo Switch OLED im Test: Zu schön, um gehasst zu werden

Switch 2 © Gregor Gruber

Schön wäre auch gewesen, wenn Nintendo bei der Switch 2 mehr gegen Spiegelungen gemacht hätte – das Display reflektiert nämlich gewaltig und die maximale Helligkeit reicht nicht aus, um gut dagegen anzukommen. Wer an der frischen Luft zocken will, muss sich ein schattiges Plätzchen suchen.

Spieglein, Spieglein in der Hand... © Gregor Gruber

Die Switch 2 ist nicht nur größer, sondern mit 534 Gramm auch um mehr als ein Viertel schwerer – gut, dass es den Standfuß gibt. Aufgestellt kommen die verbesserten Lautsprecher am besten zur Geltung. Sie sind kräftiger mit mehr Volumen, aber klingen erst bei höheren Lautstärken gut. Nutzt man sie nur leise, klingen sie dumpf.

Switch versus Switch 2

3 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Gregor Gruber © Bild: Gregor Gruber © Bild: Gregor Gruber

Akkulaufzeit Ein größeres Display und mehr Auflösung, bedeutet mehr Akkuverbrauch. Bei hoher Displayhelligkeit gehen sich bei der Switch 2 knapp 3 Stunden Spielzeit aus, wenn man aktuelle Games, wie Mario Kart World oder Cyberpunk 2077, spielt.

Switch 2 © Nintendo

Wird die Konsole mit dem mitgelieferten Dock am Fernseher verwendet, gibt es dank Netzteil keine Akkuknappheit. Hier muss man übrigens zwingend das Switch-2-Netzteil verwenden - das Switch-1-Netzteil ist zu schwach für den Dauerbetrieb.

Switch 2 Dock

5 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Nintendo Switch 2 Dock © Bild: Nintendo Switch 2 Dock © Bild: Nintendo Switch 2 Dock © Bild: Nintendo Switch 2 Dock © Bild: Nintendo Switch 2 Dock

Durch die schnellere Hardware kann die Switch 2 Inhalte am TV bis zur 4K-Auflösung wiedergeben – theoretisch. Um grafisch aufwendige Games in 4K darzustellen, reicht die Power nicht. Cyberpunk 2077 sieht z. B. deutlich schlechter aus als auf der PS5 oder Xbox Series X - was logisch ist, weil diese Konsolen leistungsstärker sind und nur für den stationären Betrieb. Mario Kart World schaut aber am TV fantastisch aus: Der typische Nintendo-Stil kommt auf der Switch 2 so prächtig wie nie zuvor zur Geltung.

Kompatibilität zwischen Switch und Switch 2 Toggle Infobox Hardware Switch-Controller sind mit der Switch 2 kompatibel. Sogar die Switch-Joy-Cons können kabellos mit der Switch 2 genutzt werden. Das Dock der Switch passt allerdings nicht und auch nicht die MicroSD-Karten. Die Switch 2 benötigt das Format MicroSD Express. Spiele Bis auf wenige Ausnahmen funktionieren alle Switch-Spiele auf der Switch 2. Das gilt für Games auf Modulen und auch für heruntergeladene Spiele. Games, die den Infrarot-Sensor der Switch-Joy-Cons nutzen, funktionieren auf der Switch 2 nur, wenn man die Switch-Joy-Cons damit verwendet. Verbesserte Games Die schnellere Hardware sorgt dafür, dass viele Switch-Games rascher laden. Grafisch sehen sie aber nur besser aus, wenn sie spezielle Updates bekommen. Bei manchen Spielen sind diese Updates kostenpflichtig.

Im Handheld-Betrieb ist es bei diesen Games umgekehrt. Am Switch-2-Display sieht Cyberpunk 2077 gefühlt besser aus als am TV (weil man die Grafikschwächen weniger sieht), während Mario Kart World am Switch-2-Bildschirm nicht seine volle Grafikstärke zeigen kann.

Fazit Die Switch 2 ist eine überfällige und willkommene Verbesserung. Mit GameChat gibt es jetzt auch eine eigene Sprach- und Videochatsoftware (Kamera optional erhältlich). Diese hat Nintendo übrigens versucht, kindersicher zu machen: Nur Personen auf der Freundesliste dürfen chatten und zum Nutzen des Dienstes muss man sich mit seiner Telefonnummer registrieren.

GameChat mit der Kamera im TV-Modus © Nintendo

Wenn man bereits eine Switch besitzt und diese gerne nutzt, ist im Grunde die Kaufentscheidung für die Switch 2 schon gefallen. Hetzen muss man sich aber damit nicht, da Mario Kart World derzeit das einzige große neue Game ist, das es exklusiv auf der Switch 2 gibt. Scalper, die jetzt versuchen, die Switch 2 zu überhöhten Preisen zu verkaufen, sollte man keinesfalls unterstützen.

GameChat im Handheld-Modus © Nintendo