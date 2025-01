Die neuen Gaming-Handhelds: Ein Krieg zieht auf

Als Valve 2022 das Steam Deck auf den Markt brachte, löste das Unternehmen einen neuen Hype um Handhelds aus. Nur kurze Zeit später legten weitere Hersteller nach und Gaming für unterwegs erlebte eine Renaissance.

Der eigentliche Wettkampf beginnt aber dieses Jahr zwischen Valve und einem Konzern, der bisher selbst gar kein eigenes Handheld auf den Markt brachte: Microsoft. Das Unternehmen hat erkannt, dass nicht nur das Gerät, sondern auch maßgeblich die Software darauf entscheidet, wo Spieler ihre Spiele kaufen.

Deswegen wurde Windows 11 für Gaming-Handhelds angepasst, das jetzt viele Hersteller für ihre tragbaren Geräte nutzen. Und in Windows ist tief Microsofts eigener Store und mit dem Xbox Game Pass ein Spieleabo integriert - Gamer sind also verleitet, dort ihre Spiele zu kaufen anstatt über Valves Plattform Steam.

Also zieht Valve jetzt nach und gibt sein eigenes, Linux-basiertes, Handheld-Betriebssystem SteamOS für andere Anbieter frei, wie The Verge berichtet. Zuvor gab es das nur für das Steam Deck. Mit dem Lenovo Legion Go S wurde nun das erste Gerät eines Drittanbieters damit angekündigt. Wir geben einen Überblick über die besten aktuellen und neuangekündigten Handhelds.

Lenovo Legion Go S

Bei der CES 2025 hat Lenovo mit dem Lenovo Legion Go S den ersten offiziell lizensierten SteamOS-Handheld präsentiert. Der 730 Gramm schwere "Gaming-PC", wie es Lenovo formuliert, kommt mit einem 8-Zoll-Touchscreen mit 120 Hz und einer Auflösung von 1.920 x 1.200.