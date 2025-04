Erst kürzlich hat Anker seine neueste Version der Solix Solarbank 3 Pro vorgestellt. Wir haben das neue Energiemanagementsystem der Anker-Balkonkraftwerke, das unter anderem auch auf KI-Funktionen aufbaut, bereits unter die Lupe genommen - hier gehts zum futurezone-Test. Nun hat Anker ein interessantes neues Feature per Update zur Verfügung gestellt.

Die Solarbank kann damit nämlich so eingestellt werden, dass der überschüssige Strom nicht in das öffentliche Stromnetz abgegeben wird. Eine solche Funktion wird in der Regel als "Nulleinspeisung" oder "Zero Feed-in" bezeichnet.

