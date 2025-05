Samsung Galaxy A56 vs. Google Pixel 9a im Vergleichstest

Wer liefert die schöneren Fotos , wer hat das bessere Display und den größeren Akku? Wie sieht es mit dem Betriebssystem aus, mit der Support-Dauer, der Fotobearbeitung und KI-Tools ? Mit all diese Fragen habe ich das Samsung Galaxy A56 und das Google Pixel 9a konfrontiert.

Beim Samsung-Handy heben sich die Kameraobjektive vergleichsweise stark ab. Für mich ergibt sich dadurch aber ein schöneres Design . Der etwas plump wirkende Look des Google-Smartphones trifft nicht so sehr meinen Geschmack.

Auch wenn es nur 1,5 Millimeter in der Stärke sind, fühlt sich das Galaxy A56 deutlich dünner an. Dafür wackelt das Pixel fast nicht, wenn es flach auf dem Tisch liegt. Das liegt daran, dass das Kameramodul auf der Rückseite nahezu zur Gänze im übrigen Gehäuse verschwindet.

Da der Screen beim Pixel 9a aber von einem breiteren Rahmen eingefasst wird, sind die Unterschiede bei den Maßen nicht ganz so deutlich. Das Galaxy A56 ist 7,5 Millimeter länger und 4,2 Millimeter breiter. Das Samsung-Handy ist allerdings nur 7,4 Millimeter dick, während das Pixel dort 8,9 Millimeter misst.

Software: Android 15, One UI 7, bis zu 6 Android-Upgrades

In der Praxis können sowohl das Google Pixel 9a als auch das Samsung Galaxy A56 mit einer hohen Display-Qualität überzeugen. Bei der Brillanz und der Farbdarstellung sind beide gleich auf. Bei der Helligkeit - vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung - geht der Punkt an das Google-Handy.

Der Bildschirm selbst ist bei beiden Handys von hoher Qualität . Beide haben in etwa dieselbe Auflösung und kommen auf eine Refresh Rate von bis zu 120 Hz. Samsung bezeichnet sein Panel als Super AMOLED, Google nennt es P-OLED.

Google liefert hingegen deutlich flachere Farbkurven mit weniger Sättigung , aber dennoch einem hohen Dynamikumfang . Die Bilder wirken daher in der Regel natürlicher und schreien nicht gleich nach künstlicher Bearbeitung.

Samsung ist seit jeher für poppige Bilder bekannt, die von hoher Farbsättigung und knalligen Farben geprägt sind. Das ist auch beim Galaxy A56 so. Manchmal wirkt die Sättigung schon etwas übertrieben, manchmal sehen die Bilder aber auf den ersten Blick auch richtig gut aus.

Genug Theorie: Wie gut die Bilder tatsächlich sind, kann sich nur im Praxiseinsatz zeigen. Schlechte Fotos sind eigentlich nicht wirklich dabei. Wenn man sich aber im Detail ansieht, wie die Kamera-Software die aufgenommen Informationen in Bilder umsetzt, treten zum Teil höchst unterschiedliche Ergebnisse zutage.

Unterschiede in der Fotoqualität sind am deutlichsten im Nachtmodus zu sehen. Hier ist das Pixel 9a klar im Vorteil. Die Nachtbilder wirken natürlicher und geben die Details besser wieder. Das Galaxy A56 bringt auch gute Nachtbilder zustande, manchmal greift die Software aber etwas daneben.

Wer Fotos gerne im Nachhinein bearbeitet, wird mit dem Pixel-Bildern mehr Freude haben. Wer auf Knopfdruck gleich ein farbenfrohes Foto haben möchte, ist bei Samsung an der richtigen Adresse.

Fotos bearbeiten

Wenn es um das Bearbeiten von Bildern geht, hat die Gallery-App von Samsung mehrere Spielereien zu bieten, die zum Teil auch recht brauchbar sind. Auf dem Galaxy A56 hat man aber auch die Möglichkeit, auf die Foto-App von Google zurückzugreifen.

Diese Foto-App stellt am Pixel 9a die Standard-Album-App dar und hat weitreichende und besonders leistungsfähige Tools, um Fotos nachträglich zu retuschieren und zu verbessern. Diese Funktionen sind unabhängig vom Gerät in der Foto-App verfügbar - also sowohl auf dem A56 als auch auf dem Pixel 9a.

Allerdings sind manche KI-Funktionen in der Foto-App nur verfügbar, wenn man ein kostenpflichtiges Google-One-Abo hat. Je nachdem, ob man bereits Google-One-Kunde ist und welches Abo man bezieht, hält das Pixel 9a ein kostenloses Test-Abo parat, das mehrere Monate genutzt werden kann.

