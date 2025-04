Spitzengeräte von Apple, Samsung, Vivo und Xiaomi im Kameravergleich

➤ Mehr lesen: Warum man diese Handys nie in Österreich sehen wird

Mit jedem dieser Geräte habe ich dieselbe Szene abgelichtet und die Bilder miteinander verglichen. Beim iPhone und dem Samsung-Handy habe ich es bei den Standardeinstellungen belassen. Bei Xiaomi und Vivo muss man einen Modus auswählen. Es wurde "Leica Vibrant" bei Xiaomi und "Vivid" bei Vivo. Ob es einen eindeutigen Sieger oder einen klaren Verlierer gibt, werden wir am Ende sehen.

Eine gute Kamera zählt zu den entscheidenden Kriterien bei Smartphones. Ein Handy mit mieser Fotoqualität bereitet keine Freude und kommt einfach nicht gut an. Kein Wunder also, dass die Kamera bei allen Herstellern im Mittelpunkt ihrer Marketingbemühungen steht.

Bei dem Foto im Park kommt das Vivo-Bild viel zu künstlich rüber. Hier greift die Software zu stark ein, sodass den Farben die Natürlichkeit genommen wird. Samsung liefert im Grunde ein passables Ergebnis, an manchen Stellen ist mir das Foto aber zu unscharf, was etwa am Rasen im Vordergrund zu sehen ist.

Das Xiaomi-Handy hat eine weitgehend schöne Farbabstimmung, wirkt aber zum Teil etwas diesig und nicht allzu klar. Was Kontraste, Belichtung, Farbabstimmung und Schärfe betrifft, gefällt mir das Foto mit dem iPhone am besten.

