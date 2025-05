"Wetterwaffen": Verschwörungstheoretiker wollen Doppler-Radar zerstören

Eine militante, rechtsextreme Gruppierung hat es in den USA auf Wetterradaranlagen abgesehen. Die "Veterans on Patrol" sehen Wetterwaffen in den Nexrad-Radars und fühlen sich davon offenbar bedroht. Daher haben sie die Radaranlagen angeblich ins Visier genommen und wollen sie zerstören.

Die US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hat in internen Mails ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine drohende Gefahr hingewiesen, die von den scheinbar gewaltbereiten Verschwörungstheoretikern ausgeht.

