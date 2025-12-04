Mitmachen und Cherry-Tastatur und Maus gewinnen
Die Tastatur kann man wahlweise über Bluetooth oder Kabel nutzen. Eloxiertes Aluminium, ausklappbare Aufstellfüße zur Höhenverstellung, ein in der Tastatur verstaubarer Nano-Empfänger für den Funkbetrieb und ein noch leiseres und verbessertes Tippgefühl machen sie zu einer ultraflachen Kompakt-Tastatur, die auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Ergonomische Funkmaus
Mit 6 flüsterleisen Tasten, die speziell für Rechtshänder konzipiert wurden, und einer gummierten Daumenauflage mit modernem Voronoi-Muster, sieht die Cherry Stream Mouse Comfort nicht nur gut aus, sie bietet gleichzeitig eine angenehme Haptik und fördert eine natürliche Handhaltung.
Das hochwertige Mausrad aus Metall ermöglicht präzises Scrolling und unterstreicht die Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit der Maus. Die integrierte Batteriestatusanzeige und eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Monaten samt plastikfreier Verpackung runden das fantastische Gesamtpaket ab.
Wir vergeben ein Set bestehend aus CHERRY KW X ULP 2.0 MINI und CHERRY STREAM MOUSE COMFORT unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram oder Facebook bis 9. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
