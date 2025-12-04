Mitmachen und Cherry-Tastatur und Maus gewinnen

04.12.2025

Wir vergeben ein Set bestehend aus einer ultraflachen Kompakt-Tastatur und einer flüsterleisen, ergonomischen Maus von Cherry.

Die CHERRY KW X ULP 2.0 MINI verfügt über ein Dual-Layout, sodass sie für Mac und Windows gleichzeitig genutzt werden kann. Das Keyboard setzt dabei auf exklusiv in Deutschland hergestellte CHERRY MX Ultra Low Profile Switches, eine Multi-Device-Funktion für bis zu 4 Geräte, eine weiße Tastenbeleuchtung und eine ultraflache Bauweise.

© Cherry / Hersteller

Die Tastatur kann man wahlweise über Bluetooth oder Kabel nutzen. Eloxiertes Aluminium, ausklappbare Aufstellfüße zur Höhenverstellung, ein in der Tastatur verstaubarer Nano-Empfänger für den Funkbetrieb und ein noch leiseres und verbessertes Tippgefühl machen sie zu einer ultraflachen Kompakt-Tastatur, die auch höchsten Ansprüchen gerecht wird.

© Cherry

Ergonomische Funkmaus Mit 6 flüsterleisen Tasten, die speziell für Rechtshänder konzipiert wurden, und einer gummierten Daumenauflage mit modernem Voronoi-Muster, sieht die Cherry Stream Mouse Comfort nicht nur gut aus, sie bietet gleichzeitig eine angenehme Haptik und fördert eine natürliche Handhaltung.



Das hochwertige Mausrad aus Metall ermöglicht präzises Scrolling und unterstreicht die Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit der Maus. Die integrierte Batteriestatusanzeige und eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Monaten samt plastikfreier Verpackung runden das fantastische Gesamtpaket ab.

© Cherry / Hersteller