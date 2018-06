Teilnahmebedingungen

Für Quiz-Artikel gilt:

1. Veranstalter des Wissensquiz ist die

Futurezone GmbH Firmenbuchnr.: FN 353 153v, Handelsgericht Wien Leopold-Ungar-Platz 1 1190 Wien

Tel.: 05 9030 22822

redaktion@futurezone.at

2. Teilnahmeberechtigung

Die Gewinnspielteilnahme steht allen auf futurezone.at registrierten Usern ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich offen. Ausgenommen sind MitarbeiterInnen des Veranstalters und mit diesem verbundener Unternehmen. Teilnehmen können nur jene, die sämtliche Personenangaben wahrheitsgetreu ausfüllen, da nur namentlich bekannte Teilnehmer mit einem Preis prämiert werden. Falsche Angaben bei der Registrierung, Manipulationen oder andere unerlaubte Hilfsmittel und sonstige Regelverletzungen können den Ausschluss von weiterer Teilnahme bzw. die Aberkennung und Rückforderung allfälliger Gewinne zur Folgen haben.

3. Durchführung, Gewinnerermittlung

Die Laufzeit des Quiz wird individuell festgelegt. Man findet den Hinweis darauf im jeweiligen Artikel. Ein Quiz findet auf der futurezone in unregelmäßigen Abständen statt. Preise werden im Artikel bekannt gegeben. Unter allen Teilnehmern, die die gestellten Mindestanforderungen erfüllt haben, werden die Gewinner ermittelt, per E-Mail verständigt. Meldet sich ein Gewinner nicht spätestens binnen 2 Wochen nach Absendung der Verständigung an die angegebene Mailadresse, verfällt sein Anspruch auf den jeweiligen Preis. Übertragungen an Dritte oder Barablösen sind ausgeschlossen.

Im Bedarfsfall behält sich futurezone.at vor, einen rechtsgültigen Ausweis oder Meldezettel des Gewinners zu fordern, der ausschließlich dazu dient, die Daten des Gewinners zu überprüfen. Die Daten werden nicht weitergeleitet oder gespeichert.

Darüber hinaus wird über das Spiel keinerlei Korrespondenz geführt.

Hinweis zum Datenschutz:

Die Daten der Teilnehmer werden vom Gewinnspielveranstalter entsprechend der Datenschutzerklärung (https://kurier.at/datenschutz) zur Abwicklung des Gewinnspiels und allenfalls zu Zwecken der Direktwerbung sowie zur allfälligen Auswertung des persönlichen Verhaltens und der Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen erfasst und ver­arbeitet. Der Datenverarbeitung zur Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden (Kontaktdaten siehe unten). Zur Abwicklung des Gewinnspiels kann die Weitergabe der Daten der Teil­nehmer an Partner des Gewinnspielveranstalters (zB zur Übergabe des Preises), der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

4. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Futurezone behält sich vor, das Quiz jederzeit ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden.

Die Verwendung gewonnener Preis erfolgt auf eigene Gefahr und Kosten, allenfalls mit einem Gewinn verbundene Steuern und Abgaben tragen allein die Gewinner. Zustellungen erfolgen auf Risiko des Empfängers und ausschließlich innerhalb Österreichs. Zustellungen erfolgen ausschließlich innerhalb Österreichs. Gegebenfalls müssen Gewinne in der Redaktion abgeholt werden. Soweit Preise von namentlich genannten Dritten zur Verfügung gestellt und direkt geliefert werden, sind allfällige Gewährleistungsansprüche an diese zu richten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für (Kreativ-)Wettbewerbe gilt:

1. Veranstalter des Wettbewerbs/der Aktion ist die

Futurezone GmbH Firmenbuchnr.: FN 353 153v, Handelsgericht Wien Leopold-Ungar-Platz 1 1190 Wien

Tel.: 05 9030 22822

redaktion@futurezone.at

2. Teilnahmeberechtigung

Die Gewinnspielteilnahmebedingungen werden im jeweiligen Artikel festgelegt und sind jeder realen Person mit Wohnsitz in Österreich offen. Ausgenommen sind MitarbeiterInnen des Veranstalters und mit diesem verbundener Unternehmen. Teilnehmen können nur jene, die sämtliche Personenangaben wahrheitsgetreu anführen, da nur namentlich bekannte Teilnehmer mit einem Preis prämiert werden. Falsche Angaben, Manipulationen oder andere unerlaubte Hilfsmittel und sonstige Regelverletzungen können den Ausschluss von weiterer Teilnahme bzw. die Aberkennung und Rückforderung allfälliger Gewinne zur Folgen haben.

3. Durchführung, Gewinnerermittlung

Die Laufzeit der Aktion wird individuell festgelegt. Man findet den Hinweis darauf im jeweiligen Artikel. Ein Wettbewerb findet auf der futurezone in unregelmäßigen Abständen statt. Preise werden im Artikel bekannt gegeben. Unter allen Teilnehmern, die die gestellten Mindestanforderungen erfüllt haben, werden die Gewinner unter Ausschluss der Öffentlichkeit von einer Jury und/oder der Redaktion gewählt und im Zuge eines Nachberichts auf der futurezone veröffentlicht. Meldet sich ein Gewinner nicht spätestens binnen 2 Wochen nach Absendung der Verständigung an die angegebene Mailadresse, verfällt sein Anspruch auf den jeweiligen Preis. Übertragungen an Dritte oder Barablösen sind ausgeschlossen. Im Bedarfsfall behält sich futurezone.at vor, einen rechtsgültigen Ausweis oder Meldezettel des Gewinners zu fordern, der ausschließlich dazu dient, die Daten des Gewinners zu überprüfen. Die Daten werden nicht weitergeleitet oder gespeichert.

Darüber hinaus wird über den Wettbewerb keinerlei Korrespondenz geführt.

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten der Teilnehmer werden vom Gewinnspielveranstalter entsprechend der Datenschutzerklärung (https://kurier.at/datenschutz) zur Abwicklung des Gewinnspiels und allenfalls zu Zwecken der Direktwerbung sowie zur allfälligen Auswertung des persönlichen Verhaltens und der Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen erfasst und ver­arbeitet. Der Datenverarbeitung zur Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden (Kontaktdaten siehe unten). Zur Abwicklung des Gewinnspiels kann die Weitergabe der Daten der Teil­nehmer an Partner des Gewinnspielveranstalters (zB zur Übergabe des Preises), der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

4. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Futurezone behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden.

Die Verwendung gewonnener Preis erfolgt auf eigene Gefahr und Kosten, allenfalls mit einem Gewinn verbundene Steuern und Abgaben tragen allein die Gewinner. Zustellungen erfolgen auf Risiko des Empfängers und ausschließlich innerhalb Österreichs. Gegebenfalls müssen Gewinne in der Redaktion abgeholt werden. Soweit Preise von namentlich genannten Dritten zur Verfügung gestellt und direkt geliefert werden, sind allfällige Gewährleistungsansprüche an diese zu richten.



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Für sonstige Community-Aktionen gilt:

1. Veranstalter der Community-Aktion ist die

Futurezone GmbH Firmenbuchnr.: FN 353 153v, Handelsgericht Wien Leopold-Ungar-Platz 1 1190 Wien

Tel.: 05 9030 22822

redaktion@futurezone.at

2. Teilnahmeberechtigung

Die Gewinnspielteilnahmebedingungen werden im jeweiligen Artikel/Post festgelegt und sind jeder realen Person mit Wohnsitz in Österreich offen. Ausgenommen sind MitarbeiterInnen des Veranstalters und mit diesem verbundener Unternehmen. Teilnehmen können nur jene, die sämtliche Personenangaben wahrheitsgetreu angeben, da nur namentlich bekannte Teilnehmer mit einem Preis prämiert werden können. Falsche Angaben bei der Registrierung, Manipulationen oder andere unerlaubte Hilfsmittel und sonstige Regelverletzungen können den Ausschluss von weiterer Teilnahme bzw. die Aberkennung und Rückforderung allfälliger Gewinne zur Folgen haben.



3. Durchführung, Gewinnerermittlung

Unter allen Teilnehmern, die die gestellten Mindestanforderungen erfüllt haben, werden nach Ablauf der Aktion die Gewinner ermittelt, per E-Mail oder auf Social Media per Privater Nachricht verständigt. Meldet sich ein Gewinner nicht spätestens binnen 3 Tage nach Absendung der Verständigung, verfällt sein Anspruch auf den jeweiligen Preis. Übertragungen an Dritte oder Barablösen sind ausgeschlossen.

Im Bedarfsfall behält sich futurezone.at vor, einen rechtsgültigen Ausweis oder Meldezettel des Gewinners zu fordern, der ausschließlich dazu dient, die Daten des Gewinners zu überprüfen. Die Daten werden nicht weitergeleitet oder gespeichert.

Darüber hinaus wird über die Aktion keinerlei Korrespondenz geführt.

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten der Teilnehmer werden vom Gewinnspielveranstalter entsprechend der Datenschutzerklärung (https://kurier.at/datenschutz) zur Abwicklung des Gewinnspiels und allenfalls zu Zwecken der Direktwerbung sowie zur allfälligen Auswertung des persönlichen Verhaltens und der Interessen zum Zweck effizienter Direktmarketingmaßnahmen erfasst und ver­arbeitet. Der Datenverarbeitung zur Direktwerbung und Verhaltens-/Interessensbewertung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden (Kontaktdaten siehe unten). Zur Abwicklung des Gewinnspiels kann die Weitergabe der Daten der Teil­nehmer an Partner des Gewinnspielveranstalters (zB zur Übergabe des Preises), der diese Daten ausschließlich zu diesem Zweck verwendet, erforderlich sein. An sonstige Dritte (Verantwortliche) werden die Daten der Teilnehmer ohne deren Einwilligung jedenfalls nicht weitergegeben.

4. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Futurezone behält sich vor, Community-Aktionen jederzeit ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden.

Die Verwendung gewonnener Preis erfolgt auf eigene Gefahr und Kosten, allenfalls mit einem Gewinn verbundene Steuern und Abgaben tragen allein die Gewinner. Zustellungen erfolgen auf Risiko des Empfängers und ausschließlich innerhalb Österreichs. Falls erforderlich müssen Gewinne in der Redaktion abgeholt werden. Soweit Preise von namentlich genannten Dritten zur Verfügung gestellt und direkt geliefert werden, sind allfällige Gewährleistungsansprüche an diese zu richten.