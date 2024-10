Bombendrohung per E-Mail: Wie schwer ist es den Absender auszuforschen?

Die Serie an Bombendrohungen gegen Bahnhöfe in Österreich reißt nicht ab. In Bregenz, Graz, Linz, Klagenfurt, Eisenstadt, St. Pölten und Innsbruck sind in den vergangenen Tagen Droh-Mails eingegangen. Dabei stellt sich die Frage, wie schwer sich solche E-Mails zurückverfolgen lassen.

Täter über IP-Adressen ausfindig machen

Die Verfasser von E-Mails auszuforschen ist möglich, aber nicht immer einfach. Die Ermittler versuchen jedoch, den oder die Täter über ihre IP-Adressen ausfindig zu machen.

Eine IP-Adresse ist eine individuelle Nummernabfolge, die einen Anschluss im Internet identifiziert. Sie wird auch bei einer E-Mail mitgeschickt und ist sogar nötig, damit eine Übertragung funktioniert. Über diese Nummer kann die Polizei theoretisch auch den Verfasser des Schreibens identifizieren oder zumindest, in welchem Netzwerk er sich beim Verschicken der E-Mail aufgehalten hat.