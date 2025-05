Microsoft hat ein neues Startmenü für Windows 11 vorgestellt. Es bietet ein anpassbares Layout und eine tiefere Integration der Phone-Link-Funktion, mit der sich Smartphones direkt über das Startmenü einsehen lassen.

Bereits im vergangenen Monat sind einige Informationen durchgesickert. Nun wurde das neue Startmenü aber offiziell als eine der neuen Funktionen vorgestellt, die bald Teil von Windows 11 sein werden.

Die Änderungen beim Startmenü

Das überarbeitete Menü ermöglicht künftig die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Ansichten für die App-Liste. Neben der klassischen Listenansicht gibt es eine neue Rasteransicht, sowie eine Kategorieansicht, die installierte Apps automatisch in thematisch gruppierte Bereiche ordnet. Also so wie bei einem Ordner.

Auf der rechten Seite des Startmenüs liefert die Phone-Link-Funktion Informationen zum verbundenen Smartphone. Zum Beispiel sieht man dort den aktuellen Akkustand oder aktuelle Fotos und Nachrichten. Bei Bedarf kann man das Panel auch einklappen.

