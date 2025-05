Mit Skype ist es endgültig vorbei

Skype wird heute, am 5. Mai 2025, offiziell zu Grabe getragen. Microsoft will sich auf Teams konzentrieren.

Am 5. Mai 2025 wird Skype endgültig eingestellt. Der Messaging- und Telefoniedienst kam vor mehr als 20 Jahren im Jahr 2003 auf den Markt. 2011 wurde er von Microsoft um 8,5 Milliarden Dollar gekauft.

Konkurrent im eigenen Haus

Der Tech-Gigant will sich jedoch vollständig auf Microsoft Teams konzentrieren, weshalb Skype weichen muss. In den vergangenen Jahren verlor Skype zudem an Bedeutung, Alternativen wie Zoom, Slack und FaceTime gewannen Marktanteile. Der größte Konkurrent dürfte mit Teams allerdings im eigenen Haus zu finden sein.