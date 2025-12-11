Rede mit KI-Avatar im österreichischem Parlament: So funktioniert es

Erstmals in der Geschichte des österreichischen Parlaments wird ein Abgeordneter eine Rede halten, bei der die Stimme von einer KI stammt.

Wenn ÖVP-Mandatar Klaus Fürlinger bei der heutigen Plenarsitzung im österreichischen Parlament am Rednerpult ist, wird seine Stimme von einem Computer simuliert. Der 60-jährige Nationalratsabgeordnete leidet nämlich an einer chronischen Erkrankung, die seine Stimme schwer beeinträchtigt. Mithilfe von Computerprogrammen und Künstlicher Intelligenz wurde die Stimme von Fürlinger geklont. Dadurch ist es möglich, dass er eine Rede mit seiner persönlichen Stimme hält, ohne selbst zu sprechen. Premiere im Parlament Für das Hohe Haus ist das eine Premiere. Fürlinger sei sogar weltweit einer der ersten Parlamentarier, der eine Rede hält, die er selbst verfasst hat, deren Vortrag jedoch von einer KI-generierten Stimme übernommen wird, heißt es von Zero Project Austria, das in die Erstellung des sogenannten Stimmavatars eng eingebunden war. Das Zero Project ist eine in Österreich gegründete, internationale, forschungsbasierte Initiative. Deren Ziel es ist, innovative Lösungen zu finden, um Menschen mit Behinderungen ein barrierefreies Leben zu ermöglichen. Ins Leben gerufen wurde Zero Project von der Essl Foundation. Die technische Umsetzung für den Stimmavatar hat das Tiroler Unternehmen "Smart In Life" übernommen.

ÖVP-Mandatar Klaus Fürlinger bei einer Rede im Parlament im Mai 2021 © APA/HERBERT NEUBAUER

Wie entsteht ein KI-Stimmavatar? Um die Stimme des ÖVP-Mandatars klonen zu können, wurden seine früheren Reden im Nationalrat herangezogen. Anschließend wurde ein KI-Modell mit den Aufzeichnungen seiner Stimme trainiert, um die jeweilige Tonalität, Betonung und Intonation zu erlernen. Daraus ist eine natürlich klingende Computerstimme entstanden, die von der echten Stimme Fürlingers kaum zu unterscheiden ist. Im konkreten Fall kam die Software der KI-Audioplattform ElevenLabs zum Einsatz, wie Martin Morandell von Smart In Life im Gespräch mit der futurezone erklärt. ElevenLabs ist darauf spezialisiert, mithilfe von KI menschlich klingende Stimmen zu erzeugen. Auf diese Weise lässt sich ein geschriebener Text als gesprochene Rede vortragen - so wie es in der Plenarsitzung am 11. Dezember das erste Mal im Hohen Haus passieren wird. In enger Zusammenarbeit entstanden Wichtig festzuhalten ist, dass die Stimme nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Redners selbst erstellt wurde, erklärt Morandell gegenüber der futurezone. Die Umsetzung sei mittels transparenter Prozesse und enger Abstimmung mit der Parlamentsdirektion über die Bühne gegangen. ÖVP-Mandatar Fürlinger hat seine Rede zur Gänze vorbereitet und am Computer geschrieben. Am Rednerpult wird dieser vorgefertigte Text mithilfe seines KI-Stimmavatars vorgetragen. Eine spontane Interaktion mit dem Plenum ist daher nicht möglich.

So sieht ein Text-to-Speech-Generator aus, mit dem aus einem Text eine menschlich klingende Rede wird. © Screenshot / EvenLabs