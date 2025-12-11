Dieser smarte Ring von Pebble hält eure Gedanken fest

11.12.2025

Der aus Edelstahl bestehende "Index 01" wird am Zeigefinger getragen und hat nur eine wesentliche Funktion: Erinnern.

“Nach 9 Jahren Pause sind wir wieder da”, vermeldete Pebble kürzlich auf seiner Website. Das aus einer Kickstarter-Kampagne hervorgegangene Unternehmen gilt als einer der Pioniere moderner Smartwatches, ging jedoch 2016 pleite. Jetzt macht das Unternehmen aber mit einem smarten Ring auf sich aufmerksam. Dieser soll 2026 erscheinen, wie das Unternehmen mitgeteilt hat. ➤ Mehr lesen: Aus für Pebble: User bekommen ihr Geld zurück Ein Ring mit einer Funktion Im Gegensatz zu anderen Produkten dieser Art liefert der smarte Ring namens Index 01 kein Schlaf- oder Gesundheitstracking. Der aus Edelstahl bestehende Ring wird am Zeigefinger getragen und hat nur eine wesentliche Funktion: Erinnern.

Deshalb ist er auch nur mit einem Knopf ausgestattet. Durch Drücken und Halten des Knopfs kann man das integrierte Mikrofon und die Audioaufnahme aktivieren. Dadurch soll der Ring verhindern, dass man wichtige Ideen, Gedanken oder Aufgaben vergisst. “Keine Aufnahme, bis Sie die Taste drücken”, versichert das Unternehmen und entgegnet damit jenen, die Bedenken in Bezug auf die Privatsphäre haben. Nimmt man einen Gedanken mit dem Mikrofon auf, wird das Audio durch ein Large Language Model zu Text verarbeitet. Genauer gesagt wird eine verschlüsselte Aufzeichnung vom Ring an das Smartphone gesendet, wo diese dann in der Pebble App transkribiert wird. Ist das Handy außer Reichweite, speichert der Ring selbst bis zu 5 Minuten an Audioaufnahmen. Insgesamt sollen mit dem Index 01 laut Pebble bis zu 15 Stunden Audio aufgenommen werden können. 99 Sprachen werden unterstützt. ➤ Mehr lesen: Kleines Smartphone Beep lässt noch auf sich warten Bis zu einem Meter wasserdicht Es ist auch möglich, mit dem Ring Erinnerungen oder Notizen zu erstellen. Man kann das Gadget auch bitten, Nachrichten zu senden oder einfache Fragen zu beantworten. Laut Pebble funktioniert die dafür nötige App auch offline und erfordert keinen Cloud-Dienst. Ein optionales Cloud-Speichersystem soll noch für Backups entwickelt werden. Das Unternehmen betont, wie wichtig ihm die Anpassbarkeit seiner Produkte ist. Daher wird für die Geräte OpenSource-Software verwendet - den Code kann man also einsehen. Der Ring ist darüber hinaus bis zu einem Meter Tiefe wasserdicht, sodass man ihn nicht jedes Mal abnehmen muss, wenn man Geschirr abwäscht oder sich die Hände wäscht. ➤ Mehr lesen: Neue Pebble-Smartwatches kommen noch heuer

Der smarte Ring von Pebble © pebble