Nahaufnahme von sauberen, weißen Zähnen und gesundem Zahnfleisch als Symbol für effektive Zahnpflege mit der Oral-B iO10 Gold Special Edition.
© Bild von Hung Diesel auf Pixabay

Mitmachen und Oral-B iO10 Gold Special Edition gewinnen

Zahnpflege neu definiert mit beeindruckendem Ergebnis: bis zu 100 % mehr Plaque-Entfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen. Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt.

 

Oral-B iO10 Gold Special Edition mit Verpackung, Lade-Reise-Etui und Zubehör in der Farbe Lunar Gold.

© Oral-B

Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher. Die verbesserte Konnektivität ermöglicht dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone, die dabei helfen, den Bürstenkopfwechsel stets im Blick zu behalten. Eine intelligente Batterieanzeige sorgt durch frühzeitige Warnungen vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigungen beim Laden für zusätzliche Sicherheit im Alltag. 

Neue Anzeigen und intuitive Symbole begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und verwandeln so eine Routineaufgabe in eine bereichernde Gewohnheit.

Die Oral-B iO10 Gold Special Edition mit Ladestation, Reiseetui und Bürstenkopfhalterung in der Farbe Lunar Gold.

© Oral-B

Mitmachen 

Wir vergeben ein Oral-B Zahnpflegepaket bestehend aus

1x Oral-B iO10 Gold Special Edition
1x Oral-B iO Refills

unter allen, die uns bis 17. Dezember, 10 Uhr unseren Beitrag auf  Instagram oder Facebook kommentieren. 

Überbllick die 7 Putzmodi der iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold

© Oral-B

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Die Gewinner*in wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

(futurezone) | Stand: 11.12.2025, 7:00 Uhr

