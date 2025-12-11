Mitmachen und Oral-B iO10 Gold Special Edition gewinnen
Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen. Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt.
Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher. Die verbesserte Konnektivität ermöglicht dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone, die dabei helfen, den Bürstenkopfwechsel stets im Blick zu behalten. Eine intelligente Batterieanzeige sorgt durch frühzeitige Warnungen vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigungen beim Laden für zusätzliche Sicherheit im Alltag.
Neue Anzeigen und intuitive Symbole begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und verwandeln so eine Routineaufgabe in eine bereichernde Gewohnheit.
Mitmachen
Wir vergeben ein Oral-B Zahnpflegepaket bestehend aus
1x Oral-B iO10 Gold Special Edition
1x Oral-B iO Refills
unter allen, die uns bis 17. Dezember, 10 Uhr unseren Beitrag auf Instagram oder Facebook kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Die Gewinner*in wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
Kommentare