Mitmachen und Oral-B iO10 Gold Special Edition gewinnen

11.12.2025

Zahnpflege neu definiert mit beeindruckendem Ergebnis: bis zu 100 % mehr Plaque-Entfernung im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen. Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt.





© Oral-B

Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher. Die verbesserte Konnektivität ermöglicht dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone, die dabei helfen, den Bürstenkopfwechsel stets im Blick zu behalten. Eine intelligente Batterieanzeige sorgt durch frühzeitige Warnungen vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigungen beim Laden für zusätzliche Sicherheit im Alltag.



Neue Anzeigen und intuitive Symbole begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und verwandeln so eine Routineaufgabe in eine bereichernde Gewohnheit.

© Oral-B

Mitmachen Wir vergeben ein Oral-B Zahnpflegepaket bestehend aus



1x Oral-B iO10 Gold Special Edition

1x Oral-B iO Refills



unter allen, die uns bis 17. Dezember, 10 Uhr unseren Beitrag auf Instagram oder Facebook kommentieren.