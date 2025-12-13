Leak zum günstigen Google Pixel 10a zeigen erste Details

Die Renderings vom Google Pixel 10a wurden von OnLeaks gemeinsam mit Android Headlines angefertigt.

13.12.2025

Das Google-Handy wird im Frühjahr erwartet und soll dem Vorgängermodell zum Verwechseln ähnlich sein.

Wer sich ein preiswertes Pixel-Handy kaufen möchte, könnte im kommenden Frühjahr fündig werden. Dann wird nämlich wieder die günstigere Variante des Google-Smartphones erwartet. Wann genau das Google Pixel 10a erscheinen wird, ist aber noch unklar. Jedenfalls sind nun die ersten konkreten Angaben zur Ausstattung des anstehenden Pixel 10a durchgesickert. Während die Hinweise auf die technischen Spezifikationen vom bekannten Leaker Evan Blass stammen, wurden bereits erste Renderings von OnLeaks und Android Headlines angefertigt. ➤ Mehr lesen: Google Pixel 9a im Test: Schön ist es nicht, aber richtig gut

Die Renderings vom Google Pixel 10a wurden von OnLeaks gemeinsam mit Android Headlines angefertigt. © OnLeaks / Android Headlines / Screenshot

Technische Ausstattung Wenn die ersten Informationen stimmen, dann wird sich im Vergleich zum Vorgängermodell kaum etwas ändern - weder bei der Ausstattung noch beim Design. Angeblich wird das Pixel 10a weiterhin auf einen 6,3 Zoll großen AMOLED-Bildschirm setzen. Bei den Kameraspezifikationen - 48 MP Hauptkamera, 13 MP Weitwinkel und 13 MP Frontkamera - wird sich ebenso wenig ändern wie beim Akku mit einer Kapazität von 5.100 mAh. Auch der Speicher mit 128 GB und der RAM mit 8 GB sollen gleichbleiben. ➤ Mehr lesen: Pixel 10 Pro XL im Test: Endlich tut sich wieder was bei Handys

