Leak zum günstigen Google Pixel 10a zeigen erste Details
Wer sich ein preiswertes Pixel-Handy kaufen möchte, könnte im kommenden Frühjahr fündig werden. Dann wird nämlich wieder die günstigere Variante des Google-Smartphones erwartet. Wann genau das Google Pixel 10a erscheinen wird, ist aber noch unklar.
Jedenfalls sind nun die ersten konkreten Angaben zur Ausstattung des anstehenden Pixel 10a durchgesickert. Während die Hinweise auf die technischen Spezifikationen vom bekannten Leaker Evan Blass stammen, wurden bereits erste Renderings von OnLeaks und Android Headlines angefertigt.
Technische Ausstattung
Wenn die ersten Informationen stimmen, dann wird sich im Vergleich zum Vorgängermodell kaum etwas ändern - weder bei der Ausstattung noch beim Design. Angeblich wird das Pixel 10a weiterhin auf einen 6,3 Zoll großen AMOLED-Bildschirm setzen.
Bei den Kameraspezifikationen - 48 MP Hauptkamera, 13 MP Weitwinkel und 13 MP Frontkamera - wird sich ebenso wenig ändern wie beim Akku mit einer Kapazität von 5.100 mAh. Auch der Speicher mit 128 GB und der RAM mit 8 GB sollen gleichbleiben.
Chip- und Preisfrage
Spannend wird die Wahl des Chipsets. Während die Pixel-10-Geräte eigentlich auf den Tensor 5G vertrauen, soll beim Pixel 10a ein schwächerer Tensor G4 verbaut werden. Das wäre dann ebenfalls derselbe Prozessor wie beim Vorgängermodell.
Noch spannender wird die Preisgestaltung. Wenn es schon kaum technische Neuerungen gibt, wird Google einen Weg finden müssen, sein neues Smartphone anzupreisen. Bleibt zu hoffen, dass dies möglicherweise zu einem besonders günstigen Preis geschieht.
