Neues GPT-5.2 ab sofort in ChatGPT verfügbar: Das ändert sich

OpenAI hat sein neues KI-Modell GPT-5.2 am Donnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

OpenAI hat am Donnerstag sein neues KI-Modell GPT-5.2 vorgestellt. Laut dem Unternehmen bringt es deutliche Verbesserungen in den Bereichen Schreiben, Programmieren und logischem Denken mit sich.

Besonders beim Verstehen langer Kontexte und bei der visuellen Wahrnehmung zeigt das Modell Fortschritte gegenüber früheren Versionen. OpenAI hebt hervor, dass GPT-5.2 komplexe Aufgaben aus der Praxis besser als jedes bisherige Modell bewältigen kann. Zudem seien die agentischen Tools deutlich verbessert worden.

➤ Mehr lesen: So will ChatGPT weniger nach KI klingen

Weniger Halluzinationen

In Tests zur Beantwortung faktischer Fragen zeigte GPT-5.2 Thinking 38 Prozent weniger Halluzinationen als die Vorgängerversion GPT-5.1. Max Schwarzer von OpenAI betont laut einem Bericht bei Wired die Bedeutung dieser Verbesserung für die Verlässlichkeit des Systems. Zudem soll das Modell Vorteile für professionellen Einsatz durch bessere Fähigkeiten beim Erstellen von Tabellen, Präsentationen und der Bewältigung mehrstufiger Aufgaben bieten.

Verfügbarkeit

GPT-5.2 steht sowohl ChatGPT-Nutzern als auch Entwicklern über die OpenAI-API zur Verfügung. Die Einführung erfolgt schrittweise, wobei zunächst zahlende Nutzer der Plus-, Pro-, Team-, Business- und Enterprise-Tarife Zugriff erhalten.

➤ Mehr lesen: Google stellt Gemini 3 vor

Die Veröffentlichung kommt in einer Zeit des zunehmenden Wettbewerbsdrucks durch Googles Gemini 3. OpenAI-CEO Sam Altman Anfang Dezember intern einen "Code Red" ausgerufen. Der Konzern unterbrach daraufhin nicht-essentielle Projekte und verlagerte Ressourcen, um die Entwicklung zu beschleunigen und die Marktführung im KI-Bereich zu verteidigen.