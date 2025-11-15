So will ChatGPT weniger nach KI klingen

Es ist ziemlich schwierig geworden, zu erkennen, ob ein Text KI-generiert oder von einem Menschen erdacht wurde. Ein vermeintliches Indiz ist der übermäßige Einsatz von Gedankenstrichen.

Texte mit vielen „en dashes“ bzw. „em dashes“, wie sie auf Englisch heißen, werden im Netz regelmäßig verspottet, ganz egal, ob es sich dabei um journalistische Artikel, LinkedIn-Posts oder Nachrichten auf Dating-Apps handelt. Menschen, die diese Satzzeichen ganz ohne generative KI gerne nutzen, empören sich gleichzeitig über die Vorverurteilung.