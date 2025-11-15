So will ChatGPT weniger nach KI klingen
Es ist ziemlich schwierig geworden, zu erkennen, ob ein Text KI-generiert oder von einem Menschen erdacht wurde. Ein vermeintliches Indiz ist der übermäßige Einsatz von Gedankenstrichen.
Texte mit vielen „en dashes“ bzw. „em dashes“, wie sie auf Englisch heißen, werden im Netz regelmäßig verspottet, ganz egal, ob es sich dabei um journalistische Artikel, LinkedIn-Posts oder Nachrichten auf Dating-Apps handelt. Menschen, die diese Satzzeichen ganz ohne generative KI gerne nutzen, empören sich gleichzeitig über die Vorverurteilung.
„Small-but-happy win“
Selbst wenn man im Prompt angab, dass ChatGPT in seinen Antworten auf Gedankenstriche verzichten sollte, funktionierte das bisher nicht zuverlässig, wie Beschwerden im Support-Forum zeigen. Nun soll sich das geändert haben, wie OpenAI-CEO Sam Altman auf X erklärt:
Demnach mache ChatGPT bei der Aufforderung, auf „em dashes“ zu verzichten, endlich, was es soll: Gedankenstriche weglassen. Die entsprechende Anweisung sollen Nutzerinnen und Nutzer in den Personalisierungseinstellungen angeben, wie das Unternehmen auf Threads erklärt.
