Billig-Windrad von Amazon im Garten: So viel Strom liefert es

An Standorten mit deutlich höheren Windgeschwindigkeiten könnte sich das Windrad als effizienter herausstellen. Vevor selbst gibt eine Startgeschwindigkeit von 2 m/s und eine Maximalgeschwindigkeit von 50 m/s für seinen Windgenerator an. Die Nennleistung beträgt 400 W , der Nennstrom 24 A und die Nenngeschwindigkeit wird mit 13 m/s angegeben.

Hohe Windgeschwindigkeiten nötig

Das entspricht laut der Beaufortskala mindestens der Windstärke 6 (10,8 – 13,8 m/s bzw. 39 – 49 km/h, „starker Wind“). In Wien wird eine durchschnittliche Windstärke von 3 (3,5 m/s) gemessen. Nur vereinzelt gibt es Sturmtage mit höheren Windgeschwindigkeiten. In der Vergangenheit haben Verbraucherschützer bereits vor solchen Mini-Windrädern gewarnt, unter anderem weil die Nennleistung häufig nicht der Realität entspricht.

Will man so ein Mini-Windkraftwerk also trotzdem testen, sollte man zuvor die durchschnittliche Windgeschwindigkeit am gewünschten Standort ermitteln. Liegt sie die meiste Zeit weit unter den 13 m/s, die der Hersteller angibt, dürfte das Ergebnis ernüchternd sein. Der Vevor Windturbinengenerator wird bei Amazon derzeit für 123,01 Euro verkauft.