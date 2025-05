Chinesischer Chatbot entwickelt jetzt Kampfjets

KI-Unternehmen wie OpenAI und Microsoft stehen in den USA in der Kritik, weil sie ihre Software oder Expertise für militärische Zwecke bereitstellen. In China hingegen spricht man offen darüber, dass die heimische KI DeepSeek auch für militärische Zwecke eingesetzt wird.

Der Chefdesigner des Shenyang Aircraft Design Institute erklärte gegenüber dem staatlichen Medium Chinanews.com, dass DeepSeek mittlerweile an der Weiterentwicklung von Kampfflugzeug-Designs mitwirkt. Zuvor hätten er und seine Kollegen untersucht, wie sich sogenannte Large Language Models – wie sie hinter Chatbots wie ChatGPT oder DeepSeek stecken – für diesen Zweck nutzen lassen.

Wichtige Flugzeuge

Das Shenyang Aircraft Design Institute ist unter anderem für die Entwicklung fortschrittlicher Kampfflugzeuge wie der Shenyang J-15 „Flying Shark“ für die chinesische Marine oder des Stealth-Fighters J-35 verantwortlich.

Welche konkreten Aufgaben DeepSeek bei der Entwicklung von Kampfjets übernimmt, geht aus dem Bericht der South China Morning Post nicht hervor. Neben dem Entwerfen soll die KI jedoch auch zeitintensive Überprüfungen übernehmen, damit sich die Ingenieure auf komplexere Tätigkeiten konzentrieren können. Aktuell arbeitet das Institut an neuen Varianten des J-35.

Entwürfe und Software

Angesichts der Fähigkeiten von DeepSeek ist es plausibel, dass die KI Designvorschläge generiert oder bestehende Entwürfe modifiziert – beispielsweise durch die aerodynamische Optimierung vorgegebener Flügelprofile. Auch in Bereichen wie Avionik-Software, Flugsteuerung oder Datenanalyse könnte das KI-Modell einen wichtigen Beitrag leisten.

In China beschränkt sich der Einsatz von KI jedoch nicht nur auf die Entwicklung, sondern reicht bis in das Cockpit von Kampfjets. Bereits im März erklärten chinesische Forscher, ihre KI-Algorithmen könnten mithilfe von Wärmebildkameras spontane Flugmanöver gegnerischer Jets in Dogfights erkennen und analysieren.

DeepSeek als Entscheidungshelfer

Ebenfalls im März 2025 veröffentlichten chinesische Wissenschaftler ein Whitepaper, in dem sie die militärischen Einsatzmöglichkeiten von DeepSeek untersuchten. Darin heißt es: „In der militärischen strategischen Planung kann DeepSeek umfangreiche Geheimdienstinformationen umfassend analysieren und Militärkommandanten präzise Entscheidungshilfen liefern.“

Zudem kann DeepSeek mit Satelliten, Radarsystemen und Drohnen zusammenarbeiten und etwa militärische Ziele auf Satellitenbildern schneller identifizieren.