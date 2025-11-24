40 Kilometer lange Kartoffelkanone soll Satelliten ins All schießen

Wie umgekehrte Meteoriten sollen Objekte mit Mach 26 in den Erdorbit befördert werden.

Eine Potato-Gun - auf Deutsch Kartoffelkanone oder Gümbel genannt - ist eine improvisierte, meist selbstgebaute Kanone. Die Kartoffel diente dabei, zumindest früher, oft als Projektil. Bei solchen Bastlerprojekten werden die Erdäpfel in der Regel mittels Druckluft beschleunigt und manchmal sogar einige hundert Meter weit geschossen. Das Start-up namens Longshot will dieses Konzept an die technisch machbaren Grenzen treiben. Eine riesige Potato-Gun soll Projektile auf bis zu Mach 26 (rund 32.100 km/h) beschleunigen. Damit soll es möglich sein, Objekte in den Orbit zu befördern. Die Idee klingt ziemlich verwegen. Sollte es sich aber als machbar herausstellen, könnte damit die moderne Raumfahrt revolutioniert werden. Das Start-up hat, eigenen Angaben zufolge, bereits prominente Investoren an Bord. Dazu gehören etwa der OpenAI-CEO Sam Altman und die US Air Force. ➤ Mehr lesen: Kamera filmt, während sie mit Zentrifuge in den Himmel geschleudert wird

Das Konzept Mike Grace, CEO und Gründer von Longshot, will eine mehrere Kilometer lange Potato-Gun bauen, mit der es möglich sein soll, kleine Satelliten in den niedrigen Erdorbit zu schießen. Insgesamt 3 Modelle möchte er realisieren: Baby Bear, Momma Bear und Pappa Bear. Letztere soll zwischen 30 und 40 Kilometer lang sein und einen Durchmesser von mehr als 9 Metern aufweisen. Die extreme Länge sei notwendig, damit das Projektil vergleichsweise langsam beschleunigen kann und dadurch möglichst niedrige g-Kräfte entstehen. In einem Interview mit NewAtlas spricht Grace von angepeilten 100g bis 150g. Das sei zwar deutlich zu viel, um Menschen ins All zu schießen, aber immer noch wesentlich weniger als bei herkömmlichen Gewehren und Geschützen, wo schnell mal mehrere 10.000g entstehen. Die Satelliten will Longshot nicht mit einem einzigen Druckluftstoß beschleunigen. Vielmehr sollen entlang des Startrohres mehrere Druckluftbehälter - später soll Wasserstoff verwendet werden - installiert werden, die immer dann gezündet werden, wenn das Projektil an ihnen vorbeischießt. Um den Luftwiderstand zu reduzieren, soll im Rohr ein Vakuum erzeugt werden. Das erinnert an Hyperloop. ➤ Mehr lesen: Forscher schockiert: Satellit überlebt 10.000-fache Erdbeschleunigung