So nutzt ihr den "Anrufbeantworter" in WhatsApp
"Hallo, Sie sind in meinem Anrufbeantworter gelandet. Ich bin derzeit leider nicht erreichbar. Sie können gerne eine Nachricht nach dem Piepton hinterlassen." Bei einer solchen Mailbox wird man unweigerlich an die 1990er-Jahre erinnert. Heutzutage würde kaum jemand die langwierige Durchsage anhören und bis zum Piepton durchhalten.
Das dürfte man sich auch bei dem neuen WhatsApp-Feature gedacht haben. Wenn niemand einen Anruf annimmt, braucht man ja nicht unbedingt erklärt zu bekommen, dass gerade niemand erreichbar ist.
Durch die Überarbeitung der Anruf-Funktion animiert der Messenger dennoch seine Nutzerinnen und Nutzer dazu, eine Nachricht zu hinterlassen. Auf den klassischen Anrufbeantworter wird dabei aber verzichtet.
➤ Mehr lesen: WhatsApp unterstützt jetzt Chats mit anderen Diensten: So funktioniert's
Sprachnachricht ohne Piepton
Wenn ein WhatsApp-Anruf nicht beantwortet wird, werden auf dem Bildschirm künftig 3 Symbole für die nächsten Schritte angezeigt: Ganz links steht "Abbrechen", ganz rechts "Erneut anrufen" und in der Mitte gibt es ein neues Mikrofon-Symbol mit der Aufschrift "Sprachnachricht aufnehmen". Nachdem ein Anruf ins Leere gegangen ist, ist es also ohne Umwege möglich, mit nur einem Tastendruck direkt eine Sprachnachricht zu versenden.
Natürlich konnte man auch bereits vor dem Update eine Sprachnachricht aufnehmen. Dafür musste man aber in das Chat-Fenster wechseln und den jeweiligen Kontakt suchen. Mit der neuen Funktion soll das rascher, intuitiver und nahtlos bewerkstelligt werden. Bei Videoanrufen kann man künftig übrigens gleich eine kurze Videonachricht hinterlassen.
➤ Mehr lesen: WhatsApp bekommt neue Funktion für die Profil-Seite
Anrufe lassen sich planen
WhatsApp hat gleichzeitig an noch mehr Stellschrauben gedreht. Im Fenster "Anrufe" sind nun ganz oben mehrere Symbole ersichtlich. Neu ist beispielsweise "Planen". Damit können sowohl Sprach- als auch Videoanrufe geplant werden. Dabei stellt man eine gewünschte Startzeit ein und lädt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein.
Zum jeweiligen Termin erscheint dann eine Benachrichtigung, die signalisiert, dass der Anruf gestartet ist. Über diese Notification gelangt man direkt in das "Anruf"-Fenster, wo man dem Anruf beitreten kann.
Android-Phones müssen noch warten
In der aktuellen WhatsApp-Version für iOS (25.35.74) steht die überarbeitete Anruf-Funktion bereits zur Verfügung. Auf Android-Phones sollte es demnächst so weit sein. Wann WhatsApp damit beginnt, das entsprechende Update an Android-Handys zu verteilen, ist noch unklar.
➤ Mehr lesen: Alle WhatsApp-User betroffen: Wiener decken massive Sicherheitslücke auf
Kommentare