So nutzt ihr den "Anrufbeantworter" in WhatsApp

WhatsApp verzichtet auf eine klassische Mailbox und ermöglicht Sprachnachrichten ohne Piepton.

"Hallo, Sie sind in meinem Anrufbeantworter gelandet. Ich bin derzeit leider nicht erreichbar. Sie können gerne eine Nachricht nach dem Piepton hinterlassen." Bei einer solchen Mailbox wird man unweigerlich an die 1990er-Jahre erinnert. Heutzutage würde kaum jemand die langwierige Durchsage anhören und bis zum Piepton durchhalten. Das dürfte man sich auch bei dem neuen WhatsApp-Feature gedacht haben. Wenn niemand einen Anruf annimmt, braucht man ja nicht unbedingt erklärt zu bekommen, dass gerade niemand erreichbar ist. Durch die Überarbeitung der Anruf-Funktion animiert der Messenger dennoch seine Nutzerinnen und Nutzer dazu, eine Nachricht zu hinterlassen. Auf den klassischen Anrufbeantworter wird dabei aber verzichtet.

Neue WhatsApp-Funktion für Anrufe © Florian Christof

Sprachnachricht ohne Piepton Wenn ein WhatsApp-Anruf nicht beantwortet wird, werden auf dem Bildschirm künftig 3 Symbole für die nächsten Schritte angezeigt: Ganz links steht "Abbrechen", ganz rechts "Erneut anrufen" und in der Mitte gibt es ein neues Mikrofon-Symbol mit der Aufschrift "Sprachnachricht aufnehmen". Nachdem ein Anruf ins Leere gegangen ist, ist es also ohne Umwege möglich, mit nur einem Tastendruck direkt eine Sprachnachricht zu versenden. Natürlich konnte man auch bereits vor dem Update eine Sprachnachricht aufnehmen. Dafür musste man aber in das Chat-Fenster wechseln und den jeweiligen Kontakt suchen. Mit der neuen Funktion soll das rascher, intuitiver und nahtlos bewerkstelligt werden. Bei Videoanrufen kann man künftig übrigens gleich eine kurze Videonachricht hinterlassen. Anrufe lassen sich planen WhatsApp hat gleichzeitig an noch mehr Stellschrauben gedreht. Im Fenster "Anrufe" sind nun ganz oben mehrere Symbole ersichtlich. Neu ist beispielsweise "Planen". Damit können sowohl Sprach- als auch Videoanrufe geplant werden. Dabei stellt man eine gewünschte Startzeit ein und lädt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein.

