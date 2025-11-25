WhatsApp bekommt neue Funktion für die Profil-Seite

25.11.2025

Der Messenger erhält ein Feature, das ein bisschen an die Anfangsjahre von Facebook erinnert.

WhatsApp hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr vom reinen Messenger-Dienst zu einem kleinen sozialen Netzwerk verwandelt. Teil dieser Wandlung sind etwa die Story-Funktion und der Updates-Bereich, wo man Postings von allen möglichen Quellen vorfindet. Nun kommt ein weiteres Feature hinzu, das an die Anfangsjahre von Facebook erinnert, in denen viele Nutzerinnen und Nutzer ihre aktuellen Befindlichkeiten in Statusmeldungen verpackt haben. Künftig kann man seinem Profil-Foto nämlich eine kurze Status-Info hinzufügen. ➤ Mehr lesen: Diese WhatsApp-Funktion solltet ihr unbedingt aktivieren

Neue Ansicht für WhatsApp-Profil © WhatsApp

Sprechblasen zeitlich begrenzen Solche kurzen Updates samt passenden Emojis werden in Sprechblasenform über dem Profilfoto angezeigt. Zu finden ist die Funktion, wenn man in den Einstellungen auf seine eigene Profilseite geht. Dort gibt es eine Vorauswahl oder man tippt selbst ein paar Worte in das Sprechblasenfeld. In dem Menü lässt sich einstellen, wie lange die Status-Info angezeigt werden soll, bevor sie automatisch verschwindet. Gleichzeitig lässt sich festlegen, wer die Sprechblase überhaupt zu sehen bekommen soll. Dabei können einzelne Kontakte ausgeschlossen werden. ➤ Mehr lesen: Amazon schickt euch jetzt Werbung per WhatsApp

So sieht die WhatsApp-Sprechblase auf einen iPhone aus © Florian Christof