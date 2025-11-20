WhatsApp erlaubt 2 Accounts gleichzeitig auf einem Smartphone

Wer mehrere Handynummern hat, kann diese bald gleichzeitig in WhatsApp verwenden. Die entsprechende Funktion befindet sich in der Beta-Phase.

In den WhatsApp-Einstellungen taucht nach dem Update die Schaltfläche "Account-List " auf, über die man weitere Accounts zur App hinzufügen kann, schreibt WABetaInfo . Somit sind kein Zweitgerät, geklonte Apps oder die "WhatsApp Business"-App mehr nötig, um 2 Nummern mit WhatsApp zu verbinden. Mit der neuen Funktion können Nutzer vorerst nur 2 Accounts in einer App nutzen.

WhatsApp erlaubt es, mehrere Accounts in einer App zu nutzen. Die Funktion steht bislang zwar nur einigen Nutzern der Beta-Version der iOS-App zur Verfügung. Es wird aber erwartet, dass sie auf weitere Nutzer ausgeweitet wird, sobald sie auf Leistung und Stabilität optimiert ist.

Auch Begleitkonto möglich

Bei dem hinzugefügten Account kann es sich um einen neuen oder einen bereits bestehenden Account handeln. Des Weiteren kann ein Begleitkonto hinzugefügt werden, das auf einem anderen Telefon noch aktiv verwendet wird. Sobald die Verbindung hergestellt ist, synchronisiert das Begleitkonto automatisch Nachrichten und Einstellungen mit dem primären Gerät.

Alle Einstellungen werden für jedes Konto separat übernommen. Jedes Profil verfügt über einen eigenen Chat-Verlauf, eigene Backup-Konfigurationen und eigene Benachrichtigungstöne. Wenn eine Nachricht an einen Account gesendet wird, der in der App nicht aktiv ist, erscheint trotzdem eine Benachrichtigung. Die Benachrichtigung zeigt dabei den Namen des Absenders sowie den Namen des Accounts, auf dem die Nachricht empfangen wurde.

Schneller Accountwechsel möglich

Um schnell die Accounts zu wechseln, hat WhatsApp mehrere Abkürzungen einprogrammiert. Wer das "Einstellungen"-Symbol (in der rechten unteren Ecke) lange gedrückt hält, kommt so direkt in die Account-Liste. Doppeltippen auf das Symbol wechselt den Account.

Zudem besteht die Möglichkeit, den Accountwechsel mit einer Abfrage der Face ID, Touch ID oder eines Passcodes zu schützen. Somit ist der zusätzliche WhatsApp-Account gesichert, auch wenn jemand anderes das Gerät verwendet.